Inflacja pozytywnie zaskoczyła. Czy Polak szastał na święta?

– Trzymam się scenariusza, że pierwszy impuls do dyskusji o obniżkach stóp pojawi się we wrześniu, gdy Rada będzie już znała dane o inflacji w lipcu i szybki szacunek za sierpień – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Handel i inwestycje

W dalszej części miesiąca poznamy też m.in. dane o sprzedaży detalicznej w grudniu. Po wrześniowej zapaści (-3 proc. rok do roku) dane za październik były niezłe (+1,3 proc.), za listopad dobre (+3,1 proc.), a za grudzień mają być jeszcze lepsze (średnia prognoz +4 proc.). To przypieczętowałoby fakt, że konsumpcja była motorem napędowym gospodarki w 2024 r.

W 2025 r. do konsumpcji jako filara polskiego wzrostu mają dołączyć inwestycje, ale grudniowe dane o produkcji budowlano-montażowej jeszcze będą pod wpływem wysokiej bazy sprzed roku, gdy kończyły się projekty z poprzedniej perspektywy unijnej. Średnia prognoz ekonomistów wskazuje na spadek o blisko 12 proc. r./r. Poprawa w 2025 r. wynikać będzie nie tylko z większej liczby projektów finansowanych z KPO, ale też dużo niższej bazy z 2024 r.

Z kolei zapewne ostatnie tak wysokie dane na długo zobaczymy w przypadku dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Średnia prognoz to wzrost o 11,2 proc. rok do roku. Można się spodziewać, że w styczniu – w obliczu wzrostu płacy minimalnej „tylko” o 10 proc. rok do roku, a nie o około 20 proc. jak w 2024 r. – roczne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia spadnie do jednocyfrowych poziomów.