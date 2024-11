Rosną stopy procentowe w Rosji. Bank centralny walczy z galopującą inflacją

Banki w Rosji już przygotowują się na grudniową podwyżkę bazowej stopy procentowej do 23 proc. Ale to nie koniec. W lutym stopa ta ma sięgnąć 25 procent. Oznaczać to będzie powrót do poziomu z 2000 roku, kiedy Władimir Putin przejął władzę.