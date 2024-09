Czytaj więcej Giełda Rynki wyraźnie uznały zwycięstwo Kamali Harris nad Donaldem Trumpem w debacie Inwestorzy uznali, że spadły szanse na cięcie przez Fed stóp procentowych o 50 pkt bazowych. W ich oczach wzrosło prawdopodobieństwo wygranej Kamali Harris.

Dlaczego Fed obciął stopy procentowe?

Ostatnim razem Fed ciął stopy o pół punktu procentowego w 2008 r., czyli podczas globalnego kryzysu finansowego. Czy obecnie taka obniżka jest uzasadniona?

Analitycy wskazują na to, że Fed rozpoczął cykl luzowania polityki pieniężnej później, niż zrobiły to m.in.: Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Kanady czy Szwajcarski Bank Narodowy. Teraz to opóźnienie może próbować on nadrobić bardziej agresywnymi obniżkami stóp.

- Jeszcze w czerwcu decydenci widzieli przestrzeń do zaledwie jednej redukcji o 25 pb. Dobitnie pokazuje to, jak mocno zmieniło się w tym czasie postrzeganie kondycji amerykańskiej gospodarki. Przed kilkoma tygodniami na rynkach zapanował wręcz strach, że relatywnie długi na historycznym tle okres utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej zaczyna mocno uderzać w rynek pracy i grozi dotkliwą recesją. W rezultacie w Komitecie ds. Operacji Otwartego Rynku przeważyły głosy za odważnym krokiem, który nie daje podstaw do stawiania tez o panice wśród władz monetarnych – twierdzi Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.