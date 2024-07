Bank centralny Chin zaskoczył decyzją w sprawie stóp procentowych

Stopa pożyczkowa jednoroczna Ludowego Banku Chin została obniżona z 3,45 proc. do 3,35 proc. Stopę pożyczkową pięcioletnią obcięto z 3,95 proc. do 3,85 proc., a tygodniową stopę odwróconego repo obcięto z 1,8 proc. do 1,7 proc. Analitycy spodziewali się, że te stopy nie zostaną zmienione w poniedziałek.

Ta decyzja Ludowego Banku Chin jest powszechnie odbierana jako działanie mające na celu pobudzić zwalniający wzrost gospodarczy. Zapadła ona po zeszłotygodniowym III Plenum Komunistycznej Partii Chin, na którym partyjni decydenci debatowali głównie o polityce gospodarczej.

- To cięcie jest niespodziewanym ruchem, mającym najprawdopodobniej związek z ostrym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w drugim kwartale, jak również z wezwaniem III Plenum, by „osiągnąć cel tegorocznego wzrostu gospodarczego” - twierdzi Larry Hu, główny chiński ekonomista w Macquarie.

Część analityków wskazuje, że do cięcia stóp skłoniły chiński bank centralny również oczekiwania inwestorów dotyczące polityki pieniężnej w USA. To, że Fed szykuje się do luzowania polityki pieniężnej sprawia, że Ludowy Bank Chin mniej może się martwić ewentualnym osłabieniem juana.

- Rosnące oczekiwania co do rozpoczęcia cięć stóp przez amerykańską Rezerwę Federalną również dają Ludowemu Bankowi Chin pole manewru w polityce pieniężnej — ocenia Ju Wang, strateg z BNP Paribas.