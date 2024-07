Inflacja przyspieszyła nieznacznie ostatni raz. Ceny mogą być bolesne już za miesiąc

Czytaj więcej Gospodarka Prezes NBP Adam Glapiński: W potocznym znaczeniu inflacji w Polsce nie ma Inflacja w Polsce nie była wysoka, a bank centralny wzorcowo poradził sobie z jej zbijaniem – przekonuje Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem w tym roku obniżki stóp procentowych nie będzie.

Za to mięso wieprzowe i drobiowe powinno być nieznacznie tańsze niż rok temu, podobnie jak ryż, mąka i cukier, którego cena jest według GUS niższa o ponad jedna piątą.

Wciąż nieznacznie rosną koszty użytkowania mieszkań. To właśnie uwolnienie cen nośników energii będzie przyczyną rosnącej inflacji. Od 1 lipca zmieniły się stawki za energię elektryczną, ciepło oraz gaz. Według szacunków ekonomistów same zmiany w cennikach energetycznych spowodują wzrost inflacji, począwszy od lipca — od 1,3 pkt proc. do nawet 2 pkt proc.

Analitycy zwracają uwagę na to, że wzrost inflacji w czerwcu po raz ostatni był tak symboliczny. "To ostatni taki miesiąc – od lipca inflacja znowu wyskoczy ponad dopuszczalny przedział odchyleń od celu NBP, ale w czerwcu była jeszcze bardzo blisko celu 2,5 proc., wyniosła 2,6 proc. r/r, zgodnie z szacunkiem flash. W lipcu skierujemy się w stronę 5 proc. r/r." – uważają ekonomiści PKO BP.

Zaś analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego napisali: „W lipcu inflacja będzie zbliżona do 4 proc. Spodziewamy się, że odmrożenie cen energii powiększy wskaźnik o około 1,5 pkt procentowego. W przypadku pozostałych grup produktów, np. inflacji bazowej czy cen żywności, zmiany będą jednak umiarkowane”.