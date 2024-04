Inflacja w marcu wyższa, niż sądzono. GUS podał nowe dane. Co drożeje najbardziej?

Niska inflacja w ostatnich miesiącach to również pokłosie spadku cen nośników energii oraz paliw. Te pierwsze potaniały w marcu o 2,5 proc. rok do roku, drugie zaś o 4,5 proc. rok do roku. W obu przypadkach zniżki cen były jednak nieco mniejsze niż w poprzednich dwóch miesiącach.

Czytaj więcej Gospodarka Joanna Tyrowicz: W kwestii inflacji nie powinniśmy liczyć na łut szczęścia Szybszy od oczekiwań spadek inflacji wynikał głównie z sił niezależnych od polityki pieniężnej. Te procesy inflacyjne, na które RPP ma wpływ, ciągle nie są pod kontrolą – mówi prof. Joanna Tyrowicz, członkini tego gremium.

Inflacja będzie jeszcze rosła

Narodowy Bank Polski ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę. Choć obecnie inflacja jest już spójna z tym celem, w II połowie roku to się prawdopodobnie zmieni. Odmrożenie cen nośników energii może podwyższyć inflację do około 4-6 proc., w zależności od tego, jak będzie przebiegało. Już w II kwartale inflacja może być nieco wyższa niż w marcu za sprawą szybszego wzrostu cen żywności w związku z przywróceniem od kwietnia stawki VAT na towary z tej kategorii z 0 do 5 proc.

Wzrost inflacji z powodu decyzji administracyjnych to zjawisko przejściowe, który NBP nie musi się przejmować. Zaniepokojenie budzić może natomiast bardzo szybki wciąż wzrost cen usług konsumpcyjnych. Podczas gdy towary w marcu podrożały o 0,4 proc. rok do roku po 1,4 proc. w lutym, to usługi podrożały o 6,6 proc. rok do roku po 7 proc. w lutym. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów wzrosły o 0,1 proc., a ceny usług o 0,3 proc.

Inflację w sektorze usługowym napędza obecnie bardzo szybki wzrost kosztów pracy. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rośnie w tempie przewyższającym 12 proc. rok do roku. Ale płaca minimalna, rozpowszechniona w niektórych typach usług, wzrosła o ponad 20 proc. O 30 proc. poszły w górę wynagrodzenia nauczycieli, co z kolei przekłada się na płace w edukacji poza szkolnictwem publicznym.