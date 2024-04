Polski przemysł nie radzi sobie źle. Lepsza sytuacja niż w Niemczech

Wysychający wciąż strumień zamówień sprawia, że firmy starają się ograniczać zapasy materiałów i komponentów. W marcu jednak wzrosły ich zapasy wyrobów gotowych. To z kolei sprawiło, że firmy – konkurując o zlecenia – częściej obniżały ceny, niż je podnosiły, mimo że koszty materiałów i komponentów nieco akurat wzrosły.

Wpisuje się to w szacunki ekonomistów, wedle których marzec był kolejnym miesiącem ostrego spadku cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wskaźnik cen producentów (PPI) w marcu zmalał prawdopodobnie o 9,5 proc. rok do roku po zniżkach o ponad 10 proc. w poprzednich dwóch miesiącach. Tak głębokiej deflacji w przemyśle w Polsce we współczesnej historii jeszcze nie było. To z kolei jedno ze źródeł zaskakująco szybkiego spadku inflacji konsumenckiej, najbardziej widocznego właśnie w przypadku towarów. Przykładowo, w lutym, gdy inflacja wynosiła 2,8 proc. (w marcu spadła do 1,9 proc.), ceny towarów wzrosły o 1,4 proc. rok do roku, a ceny usług – o 7 proc.

Koniec restrukturyzacji

Deflacja w sektorze przemysłowym to dobra wiadomość z perspektywy konsumentów, ale drugą stroną tego medalu jest spadek zatrudnienia w firmach przemysłowych. Wyniki marcowej ankiety S&P wskazują jednak, że procesy restrukturyzacyjne powoli dobiegają końca. Po raz kolejny więcej firm zgłosiło spadek zatrudnienia niż jego wzrost, ale przewaga tych pierwszych należała do najmniejszych od 22 miesięcy. Jednocześnie część firm poinformowała, że uruchamia procesy rekrutacyjne w związku z wprowadzaniem nowych produktów i planami ekspansji. To sugeruje, że w kolejnych miesiącach – gdy te procesy będą zakończone – zatrudnienie już nie będzie malało.

Odzwierciedleniem planów ekspansji jest też utrzymujący się wśród firm optymizm dotyczący produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Ankietowani przez S&P menedżerowie oczekują częściej wzrostu produkcji w tym okresie niż spadku.