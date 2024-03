Polacy w lepszych nastrojach konsumenckich. Ale plany zakupowe skromne

Rosną realne dochody

O 5 pkt. proc. do poziomu 53 proc. wzrósł bowiem odsetek zakładających wzrost dochodów, a 42 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.) oczekuje poprawy swojej sytuacji finansowej w przyszłym roku. Przeciwnego zdania jest 35 proc. respondentów.

Niepokoje dotyczące przyszłych cen dotyczą nie tylko Polski, ale również innych krajów. Największy odsetek respondentów obawiających się dalszych wzrostów cen najczęściej kupowanych produktów i usług odnotowano w RPA (87 proc.), Kanadzie (82 proc.), Francji i Hiszpanii (81 proc.). Na drugim krańcu zestawienia znajdują się kraje azjatyckie: Chiny (47 proc.), Japonia (61 proc.), Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (po 64 proc.).

– Jeśli chodzi o ceny żywności, odsetek osób uważających, że będą one rosły, jest coraz mniejszy. Obecnie takie prawdopodobieństwo dostrzega 62 proc., czyli o 3 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Niemniej nadal jest to duża grupa Polaków – mówi dr hab. Eliza Przeździecka, starsza ekonomistka w zespole ds. analiz ekonomicznych Deloitte. - Ceny wielu nabywanych przez nas dóbr i usług stają się coraz mniej uciążliwe z powodu szybko rosnącego dochodu realnego. Różnica pomiędzy stopą inflacji a wzrostem wynagrodzeń (średnio w gospodarce) zbliża się do 10 pkt. proc. Oznacza to, że stać nas o 1/10 więcej niż w lutym 2023 r. - dodaje.