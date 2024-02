Styczniowy spadek cen był większy niż oczekiwali analitycy, którzy średnio spodziewali się, że wyniesie on 0,5 proc. Licząc miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,3 proc., a oczekiwano ich wzrostu o 0,4 proc. Tymczasem spadek cen produkcji wyhamował z 2,7 proc. w grudniu do 2,5 proc. w styczniu. Deflacja jest jednym z wielu wskaźników sugerujących poważne osłabienie koniunktury gospodarczej w Chinach.

Chińscy konsumenci są w słabych nastrojach

- Deflacja utrzymująca się w Chinach oraz osłabienie rynków akcji wskazują, że popyt gospodarstw domowych oraz nastroje w sektorze prywatnym pozostają słabe, co tworzy znaczące ryzyko dla perspektyw wzrostu gospodarczego. Wraz z umacnianiem się deflacji, coraz większe działania stymulacyjne będą potrzebne, by odbudować zaufanie i wyciągnąć gospodarkę z dekoniunktury — twierdzi Eswar Prasad, ekonomista z Uniwersytetu Cornell i zarazem były szef chińskiego wydziału Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne zwraca jednak uwagę na to, że dane za styczeń były zaburzone przez czynniki kalendarzowe. Nowy Rok Księżycowy przypadał w 2023 roku w styczniu, co wpłynęło w tym okresie na wzrost sprzedaży i wyższe ceny niektórych artykułów. W 2024 roku Chiński Nowy Rok zaczyna się 10 lutego, więc dane za luty będą najprawdopodobniej lepsze niż za styczeń. Część ekonomistów spodziewa się wzrostu cen rok do roku.