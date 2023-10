Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, inflacja spadła we wrześniu do 8,2 proc. rok do roku, w porównaniu z 10,1 proc. w sierpniu. Potwierdził się tym samym wstępny szacunek GUS z końca września. To najniższy wskaźnik inflacji od listopada 2021 roku.

Reklama

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się we wrześniu o 0,4 proc. (przy spadku cen towarów – o 0,5 proc. i usług – o 0,2 proc.).

Czytaj więcej Gospodarka Prezes GUS: Teza o jakichś manipulacjach przy liczeniu inflacji to absurd – Jako GUS nie badamy przyczyn zmian cen, tylko to, ile konsument płaci za określoną usługę lub towar. W gospodarce istnieje sporo cen, które są w ten czy inny sposób ustalane poza rynkiem – mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wrześniową inflację ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9 proc.), zdrowia (o 2,6 proc.), żywności (o 0,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,5 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 p. proc., 0,15 p. proc., 0,11 p. proc. i 0,09 p. proc. Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), edukacji (o 4,9 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,06 p. proc. i 0,04 p. proc.

W porównaniu zaś z wrześniem 2022 roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 10,1 proc.) oraz mieszkania (o 9,2 proc.) podniosły wskaźnik odpowiednio o 2,49 p. proc. i 2,32 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,8 proc.) obniżyły go natomiast o 0,27 p. proc.