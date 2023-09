RPP obniży jesienią stopy? Paweł Borys: Jest to uzasadnione

W sierpniu inflacja wyniosła 10,1 proc. rok do roku, w porównaniu z 10,8 proc. w lipcu. To więcej niż prognozowali ekonomiści ankietowani przez „Rzeczpospolitą”, którzy przeciętnie szacowali, że inflacja będzie już jednocyfrowa i zwolni do 9,9 proc. Ile wyniesie na koniec roku?

– Wydaje mi się, że inflacja może spaść w okolice 6,5-7 proc. do końca tego roku. To by oznaczało już dodatnie, realny stopy procentowe w Polsce. A jeżeli inflacja spadnie poniżej 5 proc. w przyszłym roku, to mówilibyśmy już o prawie 2-proc., dodatnich, realnych stopach procentowych. To nie jest dobre, ponieważ to może wywoływać negatywne skutki dla wzrostu – ocenił prezes PFR.