Fatalne nastroje szefów firm w Niemczech. Groźba drugiej recesji w tym roku

Spadek wskaźnika nastąpił również w handlu. Firmy oceniały bieżącą sytuację jako wyraźnie gorszą. Perspektywy też pogorszyły się. W budownictwie wskaźnik klimatu nadal pikował. Firmy były także mniej zadowolone z bieżącej sytuacji. Co więcej, pesymizm dotyczący najbliższych miesięcy bardziej rozpowszechnił się — ocenił instytut z Monachium.

Niemiecka gospodarka nękana dużą inflacją i wysokimi kosztami finansowania jej oraz spadkiem eksportu wpadła ostatniej zimy w recesję. W II kwartale wzrost był zerowy w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku — wynika z odrębnych danych Destatisu. Minister finansów Christian Lindner stwierdził, że po trzecim kolejnym kwartale spadku albo zastoju „nowe bodźce ekonomiczne będą ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd”. Ustawa o możliwościach wzrostu przewidująca ulgi podatkowe dla firm na wiele miliardów euro będzie pierwszym krokiem w ramach działań rządu — dodał we wpisie na X. d. Twitterze. Rządowi nie udało się jednak w ostatnim tygodniu uzgodnić ram tego programu. Minister gospodarki Robert Habeck przyznał, że ten program jest ważnym krokiem w przyciąganiu inwestycji. — Restrykcyjne warunki stóp procentowych i słaba gospodarka światowa, zwłaszcza w Chinach utrudniają nam funkcjonowanie jako kraju eksportera. Są więc istotne nakierowane bodźce do inwestowania, zarówno przez sektor prywatny jak publiczny — stwierdził.

Zasadniczym powodem pogorszenia się nastrojów prezesów firm w sierpniu były małe nowe zamówienia — wyjaśnił szef działu sondaży w Ifo, Klaus Wohlrabe. Według Clausa Niegscha, analityka z DZ Banku wysokie stopy procentowo, podobnie wysokie ceny i słaby handel zagraniczny będą nadal obciążeniem dla niemieckiej gospodarki w II półroczu. To oznacza, że możemy wpaść w drugą recesję w ostatnich dwóch kwartałach, a ożywienie zacznie się w przyszłym roku — powiedział.

- Oba sondaże, o klimacie do interesów i o PMI, okazały się gorsze od oczekiwań i w żadnej mierze nie rozproszą nastroju przygnębienia dotyczącego perspektyw niemieckiej gospodarki — uznał Andrew Kenningham, główny ekonomista ds. Europy w firmie Capital Economics.. — Ogłoszone dane liczbowe są zimnym prysznicem na tych, którzy mieli nadzieję, że słabość gospodarcza będzie krótkotrwała — ocenił sondaże Carsten Brzeski, szef działu makroekonomicznego w grupie ING.