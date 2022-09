- Widzimy wyraźny zwiększenie liczby zakażeń. Ostatnie wyniki oscylują na poziomie 6000 czy nawet więcej zakażeń w ciągu doby, to po stronie liczby hospitalizowanych pacjentów nie widzimy dynamicznych zmian, dynamicznego zwiększenia. Jeżeli chodzi o tych pacjentów w stanie najcięższym, pod respiratorami, to w zasadzie od ponad 1,5 miesiąca mamy bardzo stabilną sytuację. Około 40 pacjentów, w tym najcięższym stanie - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Sytuacja w Polsce na tle Europy jest również niejednoznaczna. Widzimy, że w części krajów, szczególnie Europy Południowej, mamy pewne przyśpieszenia jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, ale charakterystyka zjawiska jest bardzo podobna, bo hospitalizację tam nie rosną tak jak rosną zakażenia. W części Europy widzimy też spadki liczby zakażeń, więc można powiedzieć, że weszliśmy pewnej stabilizacji na poziomie zakażeń, który jest kontrolowany - kontynuował.

Czytaj więcej Prawo pracy Koronawirus wyklucza pracę zdalną Obecnie nie obowiązują przepisy o izolacji i kwarantannie. Jeśli zarażony pracownik dostanie zwolnienie lekarskie, nie może wykonywać obowiązków, także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Minister przekazał, że działania resortu zdrowia koncentrują się na zabezpieczeniu obywateli, przede wszystkim przez leki.

- Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób w wieku powyżej 12. roku życia, które przyjęły podstawowy schemat i pierwszy booster. To szczepienie jest dla osób. W ten sposób uzupełniamy te dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób z upośledzoną odpornością i osób w wieku 60+, poszerzając grupę osób uprawnionych do szczepienia - powiedział Niedzielski.

- Dla tej grupy pierwszej wystawiliśmy już ponad 5 milionów skierowań na szczepienie drugą dawką przypominającą. Z tej grupy skorzystało mniej więcej 1,6 mln osób. Teraz dopisując tą grupę w wieku powyżej 12. roku życia, wystawimy skierowania na szczepienie dla kolejnych 5,8 miliona. Całkowita grupa uprawniona w tej chwili to jest ponad 10 blisko 11 milionów pacjentów, z czego mniej więcej 1,5 miliona. pacjentów zaszczepionych, co oznacza, że będziemy mieli mniej więcej 9 milionów osób do zaszczepienia, bo też zakładamy, że z tej grupy wcześniejszej część pacjentów czekała na nowy preparat - kontynuował.

- Szczepienie drugą dawką przypominającą będziemy robili nowym preparatem. Preparatem, który jest ukierunkowany na omikron w wersji BA1. W tej chwili mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawy do Polski szczepionek w tym wariancie, to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 miliony preparatów, z czego mniej więcej pół na pół między dwoma firmami, które przygotowały te preparaty, bo będziemy mieli około 2 miliony chwil ze strony Pfizera i około 2 miliony ze strony Moderny. W tej chwili uruchamiając akcję szczepień będziemy dysponowali do weekendu blisko 2 milionami szczepień, bo to jest milion od Pfizera i sumarycznie ponad milion ze strony Morderny - relacjonował Niedzielski.