Na specjalnym czwartkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2026 r., która w piątek ma zostać skierowana do Rady Dialogu Społecznego, a do końca września powinna trafić do Sejmu.

Reklama Reklama

Najważniejsze pozycje to: 647 mld zł dochodów, ok. 919 mld zł wydatków publicznych oraz deficyt nie większy niż 271,7 mld zł.

Foto: Paweł Krupecki

Jakie priorytety budżetu na 2026 rok

– Budżet na rok 2026 to budżet bezpieczeństwa, inwestycji i oczywiście wspierania obywateli – zaznaczył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jako bezwzględny priorytet wymienił obronność, na którą przeznaczono rekordową kwotę 200 mld zł (ponad 4,8 proc. PKB), przy czym kwota ta obejmuje budżet MON oraz Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Całość nakładów na zdrowie w 2026 roku wyniesie 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld więcej niż w 2025 roku. Środki te mają poprawiać dostępność świadczeń dla pacjentów.