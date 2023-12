Deficyt w budżecie coraz większy. Dochody z CIT dołują

W okresie styczeń – listopad 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 530,3 mld zł i były wyższe o 65,8 mld zł (tj. 14,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – wynika z szacunkowego wykonania budżetu, o czym poinformowało w środę Ministerstwo Finansów.

PIT w górę, CIT kuleje

Dochody podatkowe wyniosły 468,5 mld zł i wzrosły rok do roku o ok. 39,8 mld zł (tj. 9,3 proc.). Jak wylicza MF, najdynamiczniej rosną wpływy z PIT - to 79,3 mld zł, czyli aż o 15,8 mld zł i 24,8 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2022 r. Dochody z VAT wzrosły o 9,7 proc. (o 20,5 mld zł do 232,3 mld zł), a z akcyzy – o 6,4 proc. (o 4,6 mld zł do 77,3 proc.).

Za to dochody z CIT dołują - wyniosły 62,8 mld zł i były niższe o ok. 2,2 mld zł (tj. 3,3 proc.) niż rok wcześniej.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 59,3 mld zł i było wyższe o ok. 25,5 mld zł (tj. 75,4 proc.). w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2022 r.