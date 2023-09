Ministrowie finansów UE: Kryteria z Maastricht zostaną skorygowane

- Może to być wyzwanie, ale Hiszpanii jako przewodniczącej gremiom Unii zależy na tym przedziale czasu, a dziś tylko nakreśliliśmy drogę do osiągnięcia tego, fiskalne camimo — powiedział wiceprzewodniczący KE, Valdis Dombrovskis na konferencji prasowej po pierwszym dniu nieformalnego spotkania ministrów w Santiago de Compostela. Nawiązał do znanego określenia „camino de Santiago”, szlaku pielgrzymki katolików do katedry w tym mieście pw. apostoła Jakuba.

Unijne przepisy fiskalne decydują o wartości jednolitej waluty używanej już przez 20 krajów strefy euro; zasadnicze przyjęto w Maastricht (kryteria z) i przewidują limit deficytu budżetowego 3 proc. PKB i zadłużenia sektora publicznego do 60 proc. PKB.

Większość krajów Unii przekroczyło te kryteria, bo dwuletnia pandemia i kryzys nośników energii wymusiły na rządach ogromne wydatki na wspieranie gospodarki. W tej sytuacji Komisja Europejska i rządy krajów Unii zaczęły rozmawiać o zmianie ram prawnych, które uwzględnią różnicę w poziomie zadłużenia i wzroście gospodarczym poszczególnych członków i jednocześnie zagwarantują jednakowe traktowanie ich — wyjaśnił Reuter.

Główna linia sporu przebiega między Niemcami, które chcą ustalenia takich samych dla wszystkich krajów rocznych limitów zmniejszania zadłużenia, a Francją, która jest zdania, że należy pójść drogą indywidualnie wynegocjowanych redukcji długu, bo jednakowa polityka dotycząca wszystkiego nie funkcjonuje.. Dodatkową komplikacją tych rozmów jest konieczność znalezienia bodźców dla rządów, by inwestowały w przekształcenia na rzecz ekologii i w technologię cyfrową oraz potrzeba zapewnienia dużych wydatków na obronę po inwazji Rosji na Ukrainę.

Gospodarz tego spotkania, wicepremier i minister gospodarki Nadia Calvińo powiedziała, ze Hiszpania, przewodnicząca premiom Unii do końca 2023 r., zamierza doprowadzić do wstępnego porozumienia w tej sprawie na następnym spotkaniu ministrów finansów w październiku, bo może istnieć potrzeba dalszych rozmów. Według niej, 70 proc. tekstu o nowych przepisach uzgodniono już latem podczas pracy ekspertów.