„W tym przypadku deweloper przeszedł samego siebie”. Kuriozalny przykład z Krakowa

W dalszej części swojego wpisu radny zaznacza, że proceder związany z budową mikrokawalerek jest nielegalny. Jednocześnie zastanawia się, jak w budynku zaprojektowanym pierwotnie dla jednej rodziny będzie żyło się kilkunastu rodzinom. Jak będzie wyglądała sytuacja z siecią energetyczną czy kanalizacyjną, które mogą być przeciążone? Gdzie mieszkańcy będą parkować swoje samochody?

Gibała podkreśla dalej, że złożył już kilka interpelacji, a także pism do nadzoru budowlanego w sprawie patodeweloperek. Ostatnie dotyczyło wspomnianej inwestycji przy ulicy Horaka 17, a także tej przy ulicy Zina 3 i Kokosowej 30. Radny swój wpis kończy apelem do mieszkańców. Zachęca, aby zgłaszali do niego zauważone przypadki patodeweloperki w Krakowie.

Interpelacja radnego w sprawie mikrokawalerek w Krakowie

Jak wynika z bazy Interpelacji i zapytań Radnych – Rady Miasta Krakowa IX kadencji (2024-2029) zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej, radny Łukasz Gibała złożył 30 października 2024 roku interpelację do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie mikrokawalerek przy ulicy Horaka, Zina i Kokosowej. Napisał w niej, że „Coraz bardziej powszechny jest w Krakowie problem wydzielania w budynkach jednorodzinnych kilku czy nawet kilkunastu małych mieszkań, tzw. mikrokawalerek. Inwestorzy dokonują tego z obejściem prawa, jako „reorganizację pomieszczeń”, czyli remont. W rzeczywistości jest to jednak samowola budowlana”.

Zaznaczył, że na problem kolejnych mikrokawalerek tworzonych w budynkach jednorodzinnych uwagę zwrócili mu mieszkańcy, twierdząc, że proceder narasta, a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie podejmuje odpowiednich działań.

W swojej interpelacji radny Gibała pyta prezydenta m.in. o to, czy dla wspomnianych inwestycji „[…] prowadzone były postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę”. Chce także uzyskać informację na temat ewentualnych działań, które podjęte zostały w celu weryfikacji legalności każdej budowy. Na koniec pyta: „Jakie działania w celu przeciwdziałanie wspomnianemu procederowi planuje się podjąć?”.