Elizabeth Holmes, założycielka Theranos Inc. (w środku), odbywa karę w więzieniu federalnym Camp Bryan w Bryan w Teksasie
Elizabeth Holmes została skazana w 2022 r., a w 2023 r. trafiła do federalnego więzienia w Teksasie, gdzie odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności, której zakończenie zaplanowano na grudzień 2031 r. Jej wniosek o skrócenie kary – jeśli zostałby uwzględniony – mógłby skutkować zwolnieniem niemal sześć lat wcześniej.
W ubiegłym roku amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki skazujące Holmes oraz dyrektora operacyjnego Theranosa Ramesha „Sunny’ego” Balwaniego. Podtrzymał także nakaz zapłaty 452 mln dolarów odszkodowania, do którego Holmes i Balwani zostali zobowiązani na rzecz ofiar.
Holmes założyła Theranos, który w pewnym momencie był wyceniany na 9 mld dolarów , jeszcze jako studentka. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Dolinie Krzemowej dzięki obietnicy zrewolucjonizowania branży ochrony zdrowia. Theranos twierdził, że jego technologia pozwala dokładnie i szybko diagnozować choroby, takie jak nowotwory czy cukrzyca, na podstawie zaledwie kilku kropli krwi. Spółka przyciągnęła 945 mln dolarów finansowania oraz renomowaną radę nadzorczą z udziałem znanych polityków i biznesmenów – przypomina CNN.
Śledztwo dziennika „Wall Street Journal” ujawniło, że technologia ta była oszustwem i że Theranos nie jest w stanie stworzyć urządzenia przeprowadzającego badanie z zaledwie kilku kropli krwi. W 2018 r. Holmes i Balwaniemu postawiono po kilkanaście zarzutów oszustwa telekomunikacyjnego oraz spisku w celu jego popełnienia. Oboje nie przyznali się do winy.
41-letnia Holmes odbywa obecnie karę w Federal Prison Camp Bryan – federalnym zakładzie karnym o minimalnym rygorze, położonym około 160 km od Houston.
Biały Dom nie komentuje wniosków o ułaskawienie, a ostateczna decyzja w sprawie ułaskawień lub skróceń kary należy do prezydenta – poinformował CNN urzędnik Białego Domu.
W ostatnich miesiącach Holmes ponownie przyciągnęła uwagę w internecie po tym, jak na jej koncie w serwisie X zaczęły pojawiać się nowe wpisy, w tym niedawny post chwalący działania Trumpa na rzecz obniżania kosztów opieki zdrowotnej. Konto Holmes, na którym publikowane są też treści o jej mężu, dzieciach i aktywnościach w więzieniu, zawiera informację, że wpisy są „w większości moimi słowami, publikowanymi przez innych”. Nie wiadomo, kto faktycznie zarządza tym kontem.
„Nadal walczymy o moją niewinność i wiemy, że prawda nie może być tłumiona na zawsze (sic)” – taki wpis pojawił się na koncie Holmes w środę 21 stycznia 2026 r.
Donald Trump w trakcie swojej drugiej kadencji dokonał wielu głośnych ułaskawień, w tym założyciela giełdy kryptowalut Binance Changpenga Zhao, który w 2023 r. przyznał się do winy w sprawie prania pieniędzy, oraz Rossa Ulbrichta, który odsiadywał karę dożywotniego pozbawienia wolności za stworzenie darknetu Silk Road.
Na wolność wyszedł także Rod Blagojevich – były demokratyczny gubernator Illinois, skazany za korupcję, a także Devon Archer – biznesmen skazany m.in. w sprawie oszustw papierami wartościowymi.
George Santos – były republikański kongresmen, który miał odsiedzieć ponad 7 lat za oszustwa i kradzież tożsamości – otrzymał skrócenie kary i został zwolniony.
