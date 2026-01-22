Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podjęła Elizabeth Holmes w celu skrócenia swojej kary?

Jakie były przyczyny upadku firmy Theranos?

Jakie były zarzuty wobec Elizabeth Holmes i Ramesha Balwaniego?

Kto wcześniej został ułaskawiony przez Donalda Trumpa?

Elizabeth Holmes została skazana w 2022 r., a w 2023 r. trafiła do federalnego więzienia w Teksasie, gdzie odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności, której zakończenie zaplanowano na grudzień 2031 r. Jej wniosek o skrócenie kary – jeśli zostałby uwzględniony – mógłby skutkować zwolnieniem niemal sześć lat wcześniej.

W ubiegłym roku amerykański sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki skazujące Holmes oraz dyrektora operacyjnego Theranosa Ramesha „Sunny’ego” Balwaniego. Podtrzymał także nakaz zapłaty 452 mln dolarów odszkodowania, do którego Holmes i Balwani zostali zobowiązani na rzecz ofiar.

Dlaczego firmie Theranos się nie udało?

Holmes założyła Theranos, który w pewnym momencie był wyceniany na 9 mld dolarów , jeszcze jako studentka. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Dolinie Krzemowej dzięki obietnicy zrewolucjonizowania branży ochrony zdrowia. Theranos twierdził, że jego technologia pozwala dokładnie i szybko diagnozować choroby, takie jak nowotwory czy cukrzyca, na podstawie zaledwie kilku kropli krwi. Spółka przyciągnęła 945 mln dolarów finansowania oraz renomowaną radę nadzorczą z udziałem znanych polityków i biznesmenów – przypomina CNN.