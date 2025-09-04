Jaka opieka zdrowotna w Polsce jest, każdy widzi. Teraz potwierdzają to także badania zaprezentowane w Karpaczu podczas 34. Forum Ekonomicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie indeksu gotowości opieki zdrowotnej Globsec 2024 (HRI), Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE najmniej przygotowanych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zdrowotnym.

– Polska zwiększyła wydatki na zdrowie i poczyniła postępy w zakresie infrastruktury, ale nasza analiza pokazuje, że profilaktyka, wczesna diagnostyka, potencjał kadrowy i szybszy dostęp do innowacji są najszybszymi sposobami na poprawę wyników i odporności – powiedział Martin Smatana, główny autor raportu HRI z think tanku Globsec. Jego zdaniem zdrowie powinno być traktowane jako długoterminowa inwestycja, nie tylko koszt, a taka zmiana zwróci się w postaci produktywności, stabilności fiskalnej i bezpieczeństwa narodowego.

Indeks HRI ocenia gotowość systemów opieki zdrowotnej krajów UE na podstawie 38 wskaźników; bada między innymi finansowanie opieki zdrowotnej, infrastrukturę, siłę roboczą, profilaktykę, innowacje i zarządzanie w tym sektorze.

Autorzy opracowania przyznają, że Polska poprawia swoją pozycję z roku na rok, ale jeszcze sporo zaległości zostało do nadrobienia, na co wskazuje znaczna różnica w stosunku do średniej europejskiej.

Który kraj ma najlepszą opiekę zdrowotną?

Raport mierzył zarówno stan aktualny, "gotowość na dziś", jak i starał się ocenić przyszły rozwój sytuacji. Gotowość dzisiejsza badała takie wskaźniki, jak dostępność infrastruktury opieki zdrowotnej, dostępność personelu medycznego i pielęgniarskiego, aktualne wyniki zdrowotne, obciążenie chorobami i wskaźniki śmiertelności oraz ogólne inwestycje finansowe w opiekę zdrowotną. Gotowością jutra zaś nazwano perspektywę przyszłości, która bada, co będzie napędzać przyszłe zapotrzebowanie na opiekę oraz ocenia zdolność kraju do skutecznego reagowania.