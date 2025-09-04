Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Alarmujący ranking gotowości opieki zdrowotnej Globsec. Polska trzecia od końca

Polska zajmuje trzecie miejsce od końca wśród krajów UE w nowym indeksie gotowości opieki zdrowotnej Globsec. Na naszym miejscu w zestawieniu ciąży najdłuższa w Europie kolejka do innowacyjnych leków i tylko 2 proc. środków trafiających na profilaktykę.

Publikacja: 04.09.2025 16:03

Alarmujący ranking gotowości opieki zdrowotnej Globsec. Polska trzecia od końca

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Jaka opieka zdrowotna w Polsce jest, każdy widzi. Teraz potwierdzają to także badania zaprezentowane w Karpaczu podczas 34. Forum Ekonomicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie indeksu gotowości opieki zdrowotnej Globsec 2024 (HRI), Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE najmniej przygotowanych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zdrowotnym.

– Polska zwiększyła wydatki na zdrowie i poczyniła postępy w zakresie infrastruktury, ale nasza analiza pokazuje, że profilaktyka, wczesna diagnostyka, potencjał kadrowy i szybszy dostęp do innowacji są najszybszymi sposobami na poprawę wyników i odporności – powiedział Martin Smatana, główny autor raportu HRI z think tanku Globsec. Jego zdaniem zdrowie powinno być traktowane jako długoterminowa inwestycja, nie tylko koszt, a taka zmiana zwróci się w postaci produktywności, stabilności fiskalnej i bezpieczeństwa narodowego.

Indeks HRI ocenia gotowość systemów opieki zdrowotnej krajów UE na podstawie 38 wskaźników; bada między innymi finansowanie opieki zdrowotnej, infrastrukturę, siłę roboczą, profilaktykę, innowacje i zarządzanie w tym sektorze.

Autorzy opracowania przyznają, że Polska poprawia swoją pozycję z roku na rok, ale jeszcze sporo zaległości zostało do nadrobienia, na co wskazuje znaczna różnica w stosunku do średniej europejskiej.

Który kraj ma najlepszą opiekę zdrowotną?

Raport mierzył zarówno stan aktualny,  "gotowość na dziś",  jak i starał się ocenić przyszły rozwój sytuacji. Gotowość dzisiejsza badała takie wskaźniki, jak dostępność infrastruktury opieki zdrowotnej, dostępność personelu medycznego i pielęgniarskiego, aktualne wyniki zdrowotne, obciążenie chorobami i wskaźniki śmiertelności oraz ogólne inwestycje finansowe w opiekę zdrowotną. Gotowością jutra zaś nazwano perspektywę przyszłości, która bada, co będzie napędzać przyszłe zapotrzebowanie na opiekę oraz ocenia zdolność kraju do skutecznego reagowania.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szybciej do lekarza specjalisty? NFZ ma plan. Oto, co konkretnie proponuje
Prawo dla Ciebie
Szybciej do lekarza specjalisty? NFZ ma plan. Oto, co konkretnie proponuje

Zsumowane wyniki dawały miejsce w rankingu, i tak – pierwsze miejsca zajęły Szwecja, Holandia, Dania i Norwegia, z bardzo bliskimi wynikami, w pierwszej piątce zmieściły się jeszcze ex aequo Niemcy i Luksemburg. Natomiast na ostatnich miejscach znalazły się Bułgaria, Rumunia (przedostatnia) i właśnie Polska. Niewiele lepiej jest w następnych w kolejności Słowacji, Łotwie i Litwie, co ciekawe, wyprzedzają nas w tym indeksie nawet walczące z problemami budżetowymi Węgry czy zdecydowanie mniejsze kraje, jak Słowenia i Chorwacja.

Wnioski bardziej i mniej optymistyczne

Na plus badacze zaliczyli Polsce to, że wydatki na zdrowie w ujęciu na mieszkańca wzrosły nad Wisłą prawie dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady, z 1332 euro do ok. 2653 euro w 2024 r. Co więcej, znaczna część tego wzrostu miała miejsce w ciągu ostatnich kilku lat.

Niemniej – nadal Polska wydaje na leczenie na głowę mieszkańca mniej niż inne kraje unijne, tu zajmujemy dopiero 18. miejsce wśród państw członkowskich. Tym gorzej, że pieniądze są praktycznie przejadane – większość nowych środków została przeznaczona na wynagrodzenia, inflację i koszty energii, a nie na rozszerzenie usług lub lepszy dostęp do innowacji.

Czytaj więcej

Z analizy OZPSP przeprowadzonej w oparciu o dane z 215 szpitali na pierwszym poziomie referencyjnośc
Ochrona zdrowia
Rośnie zadłużenie szpitali powiatowych

Krytykowana także na innych debatach w Karpaczu jest polska profilaktyka. Teraz indeks HRI udowadnia, że jedynie 2 proc. środków na opiekę zdrowotną trafia na profilaktykę – to jeden z najniższych poziomów w UE.

Reklama
Reklama

Kolejny problem to brak ludzi, zwłaszcza pielęgniarek. Już dziś Polska boryka się z jednym z największych niedoborów personelu pielęgniarskiego w Europie, a do 2030 r. przewiduje się deficyt ponad 26 tys. pielęgniarek. Poza tym, najdłużej w Europie czekamy na innowacyjne leki – prawie dwa lata (kolejka do innowacyjnych leków trwa średnio ponad 700 dni).

Wyniki badania wskazują, że presja na system ochrony zdrowia nie zmniejszy się, jeśli Polska nie przeznaczy większych inwestycji na profilaktykę, zwiększenie liczby personelu i wcześniejszy dostęp do leczenia.

Globsec jest niezależnym europejskim think tankiem, który prowadzi badania i dialog z władzami, by poprawiać bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w Europie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Rankingi

Jaka opieka zdrowotna w Polsce jest, każdy widzi. Teraz potwierdzają to także badania zaprezentowane w Karpaczu podczas 34. Forum Ekonomicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie indeksu gotowości opieki zdrowotnej Globsec 2024 (HRI), Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE najmniej przygotowanych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zdrowotnym.

– Polska zwiększyła wydatki na zdrowie i poczyniła postępy w zakresie infrastruktury, ale nasza analiza pokazuje, że profilaktyka, wczesna diagnostyka, potencjał kadrowy i szybszy dostęp do innowacji są najszybszymi sposobami na poprawę wyników i odporności – powiedział Martin Smatana, główny autor raportu HRI z think tanku Globsec. Jego zdaniem zdrowie powinno być traktowane jako długoterminowa inwestycja, nie tylko koszt, a taka zmiana zwróci się w postaci produktywności, stabilności fiskalnej i bezpieczeństwa narodowego.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Siedziba firmy informatycznej Asseco w Rzeszowie
Biznes
Asseco. Między wierszami widać rekordową dywidendę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, umowa UE–Mercosur i obniżka stóp
Prezes Zarządu Asseco Poland Adam Góral
Biznes
Asseco idzie na rekord. Akcje drożeją
Luksusowe życie rektora rosyjskiej szkoły szpiegów
Biznes
Luksusowe życie rektora rosyjskiej szkoły szpiegów
Ważny unijny sektor już się odradzał. Cła Donalda Trumpa mogą go na nowo znokautować
Biznes
Ważny unijny sektor już się odradzał. Cła Donalda Trumpa mogą go na nowo znokautować
Reklama
Reklama
e-Wydanie