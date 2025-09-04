Aktualizacja: 04.09.2025 16:59 Publikacja: 04.09.2025 16:03
Foto: Adobe Stock
Jaka opieka zdrowotna w Polsce jest, każdy widzi. Teraz potwierdzają to także badania zaprezentowane w Karpaczu podczas 34. Forum Ekonomicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie indeksu gotowości opieki zdrowotnej Globsec 2024 (HRI), Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE najmniej przygotowanych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zdrowotnym.
– Polska zwiększyła wydatki na zdrowie i poczyniła postępy w zakresie infrastruktury, ale nasza analiza pokazuje, że profilaktyka, wczesna diagnostyka, potencjał kadrowy i szybszy dostęp do innowacji są najszybszymi sposobami na poprawę wyników i odporności – powiedział Martin Smatana, główny autor raportu HRI z think tanku Globsec. Jego zdaniem zdrowie powinno być traktowane jako długoterminowa inwestycja, nie tylko koszt, a taka zmiana zwróci się w postaci produktywności, stabilności fiskalnej i bezpieczeństwa narodowego.
Indeks HRI ocenia gotowość systemów opieki zdrowotnej krajów UE na podstawie 38 wskaźników; bada między innymi finansowanie opieki zdrowotnej, infrastrukturę, siłę roboczą, profilaktykę, innowacje i zarządzanie w tym sektorze.
Autorzy opracowania przyznają, że Polska poprawia swoją pozycję z roku na rok, ale jeszcze sporo zaległości zostało do nadrobienia, na co wskazuje znaczna różnica w stosunku do średniej europejskiej.
Raport mierzył zarówno stan aktualny, "gotowość na dziś", jak i starał się ocenić przyszły rozwój sytuacji. Gotowość dzisiejsza badała takie wskaźniki, jak dostępność infrastruktury opieki zdrowotnej, dostępność personelu medycznego i pielęgniarskiego, aktualne wyniki zdrowotne, obciążenie chorobami i wskaźniki śmiertelności oraz ogólne inwestycje finansowe w opiekę zdrowotną. Gotowością jutra zaś nazwano perspektywę przyszłości, która bada, co będzie napędzać przyszłe zapotrzebowanie na opiekę oraz ocenia zdolność kraju do skutecznego reagowania.
Czytaj więcej
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zmian w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Dzię...
Zsumowane wyniki dawały miejsce w rankingu, i tak – pierwsze miejsca zajęły Szwecja, Holandia, Dania i Norwegia, z bardzo bliskimi wynikami, w pierwszej piątce zmieściły się jeszcze ex aequo Niemcy i Luksemburg. Natomiast na ostatnich miejscach znalazły się Bułgaria, Rumunia (przedostatnia) i właśnie Polska. Niewiele lepiej jest w następnych w kolejności Słowacji, Łotwie i Litwie, co ciekawe, wyprzedzają nas w tym indeksie nawet walczące z problemami budżetowymi Węgry czy zdecydowanie mniejsze kraje, jak Słowenia i Chorwacja.
Na plus badacze zaliczyli Polsce to, że wydatki na zdrowie w ujęciu na mieszkańca wzrosły nad Wisłą prawie dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady, z 1332 euro do ok. 2653 euro w 2024 r. Co więcej, znaczna część tego wzrostu miała miejsce w ciągu ostatnich kilku lat.
Niemniej – nadal Polska wydaje na leczenie na głowę mieszkańca mniej niż inne kraje unijne, tu zajmujemy dopiero 18. miejsce wśród państw członkowskich. Tym gorzej, że pieniądze są praktycznie przejadane – większość nowych środków została przeznaczona na wynagrodzenia, inflację i koszty energii, a nie na rozszerzenie usług lub lepszy dostęp do innowacji.
Czytaj więcej
8,2 mld zł wyniosły zobowiązania szpitali powiatowych pod koniec trzeciego kwartału 2024 r. To o...
Krytykowana także na innych debatach w Karpaczu jest polska profilaktyka. Teraz indeks HRI udowadnia, że jedynie 2 proc. środków na opiekę zdrowotną trafia na profilaktykę – to jeden z najniższych poziomów w UE.
Kolejny problem to brak ludzi, zwłaszcza pielęgniarek. Już dziś Polska boryka się z jednym z największych niedoborów personelu pielęgniarskiego w Europie, a do 2030 r. przewiduje się deficyt ponad 26 tys. pielęgniarek. Poza tym, najdłużej w Europie czekamy na innowacyjne leki – prawie dwa lata (kolejka do innowacyjnych leków trwa średnio ponad 700 dni).
Wyniki badania wskazują, że presja na system ochrony zdrowia nie zmniejszy się, jeśli Polska nie przeznaczy większych inwestycji na profilaktykę, zwiększenie liczby personelu i wcześniejszy dostęp do leczenia.
Globsec jest niezależnym europejskim think tankiem, który prowadzi badania i dialog z władzami, by poprawiać bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w Europie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jaka opieka zdrowotna w Polsce jest, każdy widzi. Teraz potwierdzają to także badania zaprezentowane w Karpaczu podczas 34. Forum Ekonomicznego. Jak wynika z opublikowanego właśnie indeksu gotowości opieki zdrowotnej Globsec 2024 (HRI), Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE najmniej przygotowanych do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zdrowotnym.
– Polska zwiększyła wydatki na zdrowie i poczyniła postępy w zakresie infrastruktury, ale nasza analiza pokazuje, że profilaktyka, wczesna diagnostyka, potencjał kadrowy i szybszy dostęp do innowacji są najszybszymi sposobami na poprawę wyników i odporności – powiedział Martin Smatana, główny autor raportu HRI z think tanku Globsec. Jego zdaniem zdrowie powinno być traktowane jako długoterminowa inwestycja, nie tylko koszt, a taka zmiana zwróci się w postaci produktywności, stabilności fiskalnej i bezpieczeństwa narodowego.
Informatyczna grupa pokazała dobre wyniki za pierwsze półrocze. Drugie też zapowiada się dobrze. Na horyzoncie r...
Donald Trump potwierdził obecność wojsk USA w Polsce, Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z Mercosur, Rad...
Informatyczna grupa miała udane pierwsze półrocze. Kolejne też zapowiada się dobrze. Portfel zamówień na 2025 r....
Rektor najbardziej obleganej w Rosji uczelni tarza się w luksusie. Choć płace na rosyjskich uczelniach są niższe...
Przemysł chemiczny, czwarty co do wielkości sektor eksportowy Unii Europejskiej, zaczął w końcu podnosić się po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas