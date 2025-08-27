Aktualizacja: 27.08.2025 13:24 Publikacja: 27.08.2025 04:07
Foto: Adobe Stock
Sieć Badawcza Łukasiewicz rusza ze strategicznym programem produkcji nitrocelulozy i nitroguanidyny. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, inwestycje o łącznej wartości ponad 13 mln zł mają uniezależnić polski przemysł obronny od zagranicznych dostawców. Rodzimi naukowcy mają przy tym plan, jak obniżyć koszty tych kluczowych składników tzw. prochów wielobazowych i paliw rakietowych.
Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) oraz Instytut Przemysłu Organicznego (IPO), działające w ramach Łukasiewicza, pracują nad technologią syntezy nitroguanidyny, która ma być wykorzystana na potrzeby produkcji „materiałów miotających”. Nitroceluloza i nitroguanidyna to kluczowe komponenty nowoczesnej amunicji. Inżynierowie twierdzą, że ich rozwiązanie będzie tańsze, a wszystko dzięki innowacjom. Technologia, która ma wzmocnić rodzimy przemysł zbrojeniowy, zapewniając Polsce suwerenność w produkcji amunicji, ma oprzeć się bowiem na produktach recyklingu.
Jak tłumaczą nam w Sieci Badawczej Łukasiewicz, celem pierwszego przedsięwzięcia jest opracowanie technologii produkcji nitrocelulozy w oparciu o celulozę odzyskiwaną z odpadów drzewnych i bawełnianych oraz innych surowców odpadowych. Dzięki temu Polska miałaby ograniczyć import. Dziś bowiem ponad 70 proc. zapotrzebowania Europy na celulozę pokrywane jest z dostaw azjatyckich. Na realizację projektu, który jednocześnie wzmocnić ma gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeznaczono 8,5 mln zł.
Ich cel to uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych w zakresie produkcji amunicji.
Drugie przedsięwzięcie, które zakłada opracowanie i zweryfikowanie technologii syntezy nitroguanidyny, ma budżet 5,1 mln zł. Naukowcy w tym projekcie widzą duży potencjał. Substancja ta powstaje bowiem z mocznika, a więc związku chemicznego szeroko stosowanego w rolnictwie i w przemyśle chemicznym, produkowanego w Polsce na dużą skalę.
– Projekty wpisują się w potrzeby przemysłu obronnego – ocenia generał SZ RP w stanie spoczynku Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Pozwoli to na szybsze uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych przy produkcji podstawowego „środka walki”, jakim jest amunicja wielkokalibrowa – dodaje.
Jak zaznacza dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz, oba projekty wpisują się w strategiczne filary Sieci Badawczej Łukasiewicz (chodzi o obronność i bezpieczeństwo państwa, chemię dla przemysłu oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym).
– Dostarczenie komponentu technologicznego na rzecz zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem to nasze kluczowe zadanie. Te dwa przedsięwzięcia są praktycznym przykładem takiego działania, dzięki nim powstaną rozwiązania kluczowe dla programów amunicyjnych – komentuje Cichocki.
Czytaj więcej
IPO zagwarantuje doświadczenie w pracy z materiałami wybuchowymi. Z kolei prace badawcze prowadzone w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego (lider projektu) mają wykorzystać potencjał kompetencyjny placówki w zakresie zaawanasowanych syntez chemicznych. Infrastruktura badawcza IChP – w ramach projektu „Kampus Mościcki” (dofinansowanego z KPO kwotą blisko 160 mln zł) – jest aktualnie rozwijana o dodatkowe zaawansowane laboratoria. Plan zakłada, że rozbudowa zaplecza technologicznego i analitycznego pozwoli stworzyć jeden z najnowocześniejszych ośrodków chemicznych w Europie.
Oba instytuty, w których pracuje łącznie ponad 500 specjalistów m.in. z zakresu badań i rozwoju (w sumie w Łukasiewiczu zatrudnionych jest ok. 7 tys. osób), pierwsze efekty prac zaprezentują w ciągu dwóch lat. Wynikami jest zainteresowana Grupa Azoty. Zamierza ona wybudować instalację nitrocelulozy, a także rozwinąć technologię otrzymywania nitroguanidyny.
Czytaj więcej
– W odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu zbrojeniowego w naszych działaniach chcemy pójść kilka kroków naprzód. W naszej aktualizowanej strategii przewidujemy rozwój sektora produktów wysokoenergetycznych i wytwarzanie takich produktów, jak nitroceluloza czy nitrogliceryna i nitroguanidyna. Ściśle współpracujemy z Polską Grupą Zbrojeniową, a niezbędnym wsparciem badawczo-rozwojowym jest dla nas w tym zakresie Sieć Badawcza Łukasiewicz – wyjaśnia Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.
Łukasiewicz (organizacja badawczo-rozwojowa, na którą składają się 22 instytuty naukowe) oraz Azoty już ze sobą kooperują – pod koniec 2024 r. podpisały list intencyjny dotyczący m.in. współpracy właśnie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
