Andrzej Gałdecki z DPD Polska wskazuje, że ekspansja zagraniczna jest dziś jednym z głównych motorów wzrostu branży. Wzrost liczby przesyłek i lepsze warunki logistyczne zachęcają do dalszego rozwoju.

Chiny blokują inwestycje w USA, a Rosja zwiększa eksport ropy

Chińskie władze wstrzymały wydawanie zezwoleń na inwestycje firm w USA – to kolejna karta przetargowa w sporze handlowym z Waszyngtonem. Jednocześnie Rosja, mimo sankcji, zwiększyła eksport ropy do Indii i Chin, a OPEC+ ogłosiło wzrost produkcji do 2 mln baryłek dziennie do końca 2026 r.

Indyjski boom technologiczny – start-upy warte 250 mld dolarów

Według „India Economic Times”, ponad 30 indyjskich start-upów technologicznych wejdzie na giełdę do 2027 roku. Ich łączna wycena to dziś 100 mld dolarów, a prognozy mówią o wzroście do 250 mld. Rząd w Delhi intensywnie wspiera sektor innowacji – zarówno finansowo, jak i regulacyjnie. Indie stają się jednym z globalnych liderów cyfrowych.

BNXT – polska odpowiedź na fintechowy boom

Krakowski start-up BNXT przygotowuje premierę aplikacji łączącej funkcje komunikatora, płatności i społeczności. Innowacyjna funkcja BNXT HUB pozwala twórcom monetyzować treści, a użytkownikom – przesyłać pieniądze bezpośrednio w czasie rozmowy. Twórcy aplikacji liczą, że stanie się ona europejską alternatywą dla zachodnich gigantów.