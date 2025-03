Wspomina, że był w szpitalu u Wojciecha Kwaśniaka kilka dni po pobiciu. – Policjanci przy drzwiach legitymują mnie, pytają Wojtka, czy mogę wejść. Wchodzę, na sali leży jedna osoba, ale nie widzę Wojtka. Nie poznałem go. Tak był pobity. Gdyby to nie był chłop z chłopa, który wychował się na wsi, ciężko pracował i był silny, nie przeżyłby tego – opowiada były minister Skarbu Państwa. – Poza tym umarła Agata, żona Wojtka. Fajna kobieta z gór, która była szalenie istotną częścią jego życia. Świetna, cudowna kobieta, jednocześnie ważna przewodniczka w życiu Wojtka. Wiele spraw kręciło się wokół niej. Jej gwałtowna śmierć to był dla niego dodatkowy wstrząs. Ciężkie życie ma ten facet – dodaje.

Zżyma się, że Wojciech Kwaśniak cały czas jest ciągany po sądach.

– Mogę powiedzieć, że nie tyle go lubię, co bardzo cenię. A to jest jeden z najlepszych ekspertów życia finansowego w Polsce. Z ogromnym doświadczeniem nadzorczym – mówi Jacek Socha. – Myśmy się znali także prywatnie. Odwiedzaliśmy się. Nieraz byłem w domu, przed którym go zaatakowano. Znałem Agatę, ich syna. Wojtek z żoną przychodzili także do mnie do domu. Byliśmy kolegami, ale to koleżeństwo cały czas było związane z pracą, którą wykonywaliśmy dla rynku finansowego. Tak to czuję. Nie chodziliśmy razem na piłkę nożną, ja nie gram, nie jeździliśmy też na ryby. Za to dużo rozmawialiśmy o naszej pracy. Muszę powiedzieć, że to jest porządny, mądry facet – podsumowuje.