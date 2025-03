Koniec drugiej aukcji 5G w Polsce. To była błyskawiczna licytacja

Zasięg mobilnego internetu 5G w końcu naprawdę urośnie

Pasmo 700 i 800 MHz jest potrzebne operatorom by zwiększyć zasięg usług w sieci 5G. Obecnie nie jest on duży. Częstotliwości z zakresu 700 MHz wykorzystywane były wcześniej przez cyfrową telewizję naziemną. Decyzją Komisji Europejskiej państwa unijne miały przekazać je na potrzeby sieci komórkowych do końca 2020 r. Polska dostała o dwa lata więcej w związku z koniecznością przeprowadzenia uzgodnień z państwami ościennymi, w tym nie należącymi do UE Rosją i Białorusią.

Do faktycznego przekazania pasma dojdzie po zakończonej właśnie aukcji, w drodze postępowania administracyjnego, w którym prezes UKE przydzieli zwycięzcom rezerwacje częstotliwości.

Jacek Oko, prezes UKE zapowiadał, że stanie się to do czerwca.