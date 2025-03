Wysoka gotowość na Bałtyku. Finowie ostrzegają i wypuszczają podejrzany tankowiec

26 stycznia Łotwa i Szwecja poinformowały o uszkodzeniu światłowodu między Venspils a Gotlandią. W trakcie śledztwa zatrzymano statek Vezhen, zarejestrowany na Malcie i będący własnością bułgarskiej spółki Navigation Maritime Bulgare.

To daleka od pełnej lista podobnych incydentów, w których europejskie służby wywiadowcze podejrzewają udział Rosji.

Finowie ostrzegają przed flotą cieni

Juha Martelius, szef Supo – fińskiej służby bezpieczeństwa i wywiadu, nazwał incydenty z kablami „kwestią drugorzędną”, pomimo opisania ich częstotliwości jako „wyjątkowej” dla Morza Bałtyckiego.

„Największym zmartwieniem dotyczącym Morza Bałtyckiego jest to, że działa tam rosyjska flota cieni, która zapewnia Rosji prowadzenie wojny, umożliwiając jej sprzedaż kopalin innym krajom” – powiedział Martelius agencji Reutera.

Flota cieni to stare, często przeznaczone na złom jednostki, skupione z rynku i używane przez Rosję do transportu ropy naftowej, broni i zboża z naruszeniem międzynarodowych sankcji nałożonych w związku z wojną rozpętaną na Ukrainie.

Zatoka Fińska – autostrada floty cieni

W opublikowanym we wtorek przeglądzie bezpieczeństwa narodowego Supo twierdzi, że dziesiątki statków floty cieni, co tydzień przepływają przez Zatokę Fińską do rosyjskich terminali naftowych i że ich zdolność do obejścia sankcji ma ogromne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Szczególnie do finansowania zbrojeniówki.