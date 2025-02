Pokojowa bańka, czyli nadzieje i realia końca wojny o Ukrainę

Nieznany jest też termin zakończenia rozmów o warunkach pokoju w Ukrainie, ale – jak podał Bloomberg – administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych miała wskazać, że Trump chce uzyskać zawieszenie broni przed Wielkanocą (20 kwietnia).

Komentatorzy podkreślają, że zawieszenie broni to za mało, aby ziścił się pozytywny scenariusz dla Ukrainy.

Mimo wielu niewiadomych co do sytuacji regionu Europy Wschodniej inwestorzy giełdowi doceniają ostatnio polskie akcje. Od początku roku WIG zyskał ponad 17 proc., WIG20 – około 20 proc., a WIG-Ukraine ponad 60 proc. Drożały – jak na początku wojny – spółki, które mają coś wspólnego z wojskiem (Lubawa, Protektor, Pamapol, ZREMB Chojnice), wywodzące się z Ukrainy lub takie, które mogłyby znaleźć tam dodatkowy popyt. Niektórzy wiążą wzrosty notowań akcji ze wzrostem zainteresowania aktywami rosyjskimi. To z kolei tłumaczą przewidywaniami, że w UE spadną sankcje nałożone na Rosję i ożyje gospodarka.

Teraz eksport i mała odbudowa Ukrainy

To wszystko na razie spekulacje. Wśród analityków panuje przekonanie, że indeksy zyskiwały za sprawą samej zapowiedzi końca wojny za wschodnią granicą. Możemy mieć do czynienia z bańką, która pęknie w najmniej oczekiwanym momencie. W tym tygodniu były sesje spadkowe.

Wiadomo, iż wojna sprawiła, że Ukraina dołączyła do grona jednych z najważniejszych rynków zbytu dla Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w 2024 r. dostawy z Polski do Ukrainy kolejny raz wzrosły. Ich udział w eksporcie od 2021 r. zdążył się podwoić do 4 proc. W ogólnym zestawieniu eksportowym widać wyższe obroty bronią i militariami czy odzieżą.