Czytaj więcej Biznes Czołgi K2 wciąż niepewne. Problemem jest ich spolszczenie Wciąż trwają rozmowy o zakupie kolejnej partii czołgów K2. Problem w tym, że koszt polonizacji tych pojazdów do wersji K2PL liczony jest w miliardach złotych i na razie nie ma rozwiązania, kto ma za to zapłacić.

Innym problemem, który wiąże się z tym, że mamy tak dużo różnych czołgów, jest to, że potrzebne są różne rodzaje amunicji. Choć wszystkie czołgi, które kupujemy w ostatnich latach, używają amunicji 120 mm, to wcale nie oznacza, że te same pociski będą równie efektywnie działać we wszystkich czołgach. O pewnym braku kompatybilności mówili przedstawiciele koreańskiego przemysłu jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

W użytkowaniu tych pojazdów nie będzie pomagać także to, że Leopardy, K2 i Abramsy mają np. różne systemy łączności.

Więcej czołgów w europejskim NATO mają Turcja i Grecja

Jeszcze inną kwestią jest to, że wciąż nie jest do końca ustalone, jak będziemy te nowe pojazdy serwisować. Duża część tej pracy będzie najpewniej wykonywana przez żołnierzy Wojska Polskiego, a te najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o Abramsy, trafią do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

Wciąż nie jest jasne co dalej z serwisem czołgów K2, który obecnie w dużej mierze zapewniają sami Koreańczycy. – To wszystko są problemy do rozwiązania. Ale mam czasem wrażenie, że my się uczymy tym zarządzać na żywym organizmie, jakim jest nasze wojsko w stadium rozbudowy i modernizacji. Być może niektóre aspekty nie były dobrze zaplanowane i dopiero teraz uczymy się to zgrywać. Z drugiej strony lepiej przepracować te problemy tu i teraz, aby uniknąć podobnych w przyszłości – komentuje Tomasz Kwasek.

Zakładając, że te problemy w ciągu kilka lat uda się rozwiązać, to – jeśli chodzi o zdolności pancerne – Polska będzie dysponować jednym z większych potencjałów wśród europejskich sojuszników NATO. Militarna pierwsza liga na starym kontynencie, czyli Francja i Wielka Brytania, posiadają po mniej niż 300 czołgów, podobnie Niemcy. Pod tym kątem rekordzistami są będące w ciągłym sporze Grecja i Turcja, które mają odpowiednio ponad 1,6 tys. i ponad 2,2 tys. czołgów. Jednak w porównaniu z tym, co my będziemy mieli na koniec 2026 r., będzie to flota mocno przestarzała.