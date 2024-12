Wojskowy offset jednoczy polskie firmy. Ale i zmusza do nauki

To nadal dobry biznes. Polskie zakłady w tym się wyspecjalizowały, a światowy rynek śmigłowców poradzieckich, to tysiące sztuk w krajach, które zostały odcięte i od serwisu i od dostępu do części.

— Na tym jeszcze możemy dobrze zarobić. Żyć z czegoś trzeba, a sprzęt zachodni dopiero będzie sukcesywnie trafiał do polskiej armii, a potem, rozpocznie się serwisowanie w takiej firmie, jak nasza - dodaje. Nie ukrywa, że na razie, w przypadku serwisowania i konserwowania sprzętu post-radzieckiego trzeba się bardzo pilnować, aby z jednej strony nie wejść w obszar sankcji antyrosyjskich, a z drugiej sankcji nałożonych przez Rosję. Jednocześnie ta praca pozwala rozwijać kompetencje załogi WZL1.

— W perspektywie maksymalnie 10. lat, remonty i serwis posiadanych przez MON śmigłowców Mi-8, Mi-17 czy Mi-24 oraz serwisowanie ich zespołów napędowych pozostanie podstawową aktywność WZL1. Na tych usługach trudno planować rozwój zakładów. Ale kiedy polska armia odbierze wszystkie 96. śmigłowców AH64E Apache, zrobi się bardzo ciekawie — przyznaje prezes Goszczyński.

Kolejny problem, to pełna integracja zespołu z Łodzi i z Dęblina

Jest ona oparta o jednoznaczne zasady zawarte w wymaganiach lotniczych. Integracja pracowników z Łodzi i z Dęblina jest powiązana z wyzwaniami certyfikacji zakładów oraz zwiększenia efektywności i wydajności pracy.

Jednym z odpowiedzialnych za integrację jest pracownik zakładów w Dęblinie — Zbigniew Dziuba, pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością. Jego współpracownicy mówią, że to „twardy zawodnik, który dostał zdrowo w kość, ale nikomu się nie poddał”. To specjalista od przepisów wojskowych EMAR i cywilnych PART-IS. EMAR, to zarządzanie zdolnością do lotu statków powietrznych, zawierające pakiet wymagań technicznych i organizacyjnych opracowanych przez Forum MAWA (Military Airworthines Authorities), agendy Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i obecnie wprowadzane w polskim lotnictwie. PART-IS zawiera m.in. wytyczne dotyczące dostosowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartych o ISO 27 001.