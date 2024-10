Polski biznes ocenił rok rządów Tuska. Wskazał największy sukces i porażki koalicji

Choć wybory z 15 października 2023 r. wyłoniły nową większość w polskim parlamencie, to na skutek obstrukcyjnych działań prezydenta rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy został utworzony dopiero w połowie grudnia. Mimo to rocznica wyborów stała się okazją do podsumowań działań nowego rządu, a „Rzeczpospolita” jako pierwsza poznała raport „Postulaty przedsiębiorców – rok nowej władzy” przygotowany przez Konfederację Lewiatan.

Paweł Krupecki

Konfederacja Lewiatan ocenia rok rządów Donalda Tuska. Trudne kwestie w trudnym otoczeniu

– Większość postulatów przedsiębiorców wciąż czeka na realizację. Największym sukcesem rządu w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy było odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To był też jeden z głównych naszych postulatów do nowego rządu. Realizacja innych nie postępuje, niestety, aż tak dobrze – komentuje dla „Rzeczpospolitej” dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

W jej ocenie pierwszy rok od wyborów parlamentarnych nie był łatwy dla koalicyjnego rządu premiera Donalda Tuska. – Oczekiwania powyborcze były ogromne, ale punkt startowy wewnątrz kraju i sytuacja geopolityczna nie sprzyjały nowej koalicji. Po wygranych wyborach uważano, że głównym hamulcowym zmian będzie prezydent, ze swoim prawem weta. Tymczasem dziesięć miesięcy rządów pokazało, że dochodzenie do konsensusu co do priorytetów w realizacji umowy koalicyjnej wymaga zdecydowanie więcej czasu i zawierania trudnych politycznych kompromisów – mówi Henryka Bochniarz.