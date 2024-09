- Jeżeli myśliwi tak bardzo opierają się na danych naukowych, to nie powinni mieć nic przeciwko egzaminom ze znajomości rozpoznawania gatunków ptaków. To oczywiste, by ten kto chce polować na ptaki, powinien je znać i tą wiedzą się wykazać. Prawo łowieckie idzie temu w parze mówiąc, że cel musi być rozpoznany zanim myśliwy odda strzał. To byłby jakiś krok ku poprawie obecnej, patologicznej formy polowań na te stworzenia. Podobnie jak zastosowanie dystansu pomiędzy granicą ptasich ostoi a strefa polowań by nie łamać prawa w zakresie płoszenia gatunków chronionych – mówi Piotr Chara.

Ekolodzy chcą też możliwości kontrolowania polowań, czy odbywają się zgodnie z prawem - czy myśliwi nie strzelają do gatunków chronionych, czy zastrzelone zwierzęta są zbierane z terenu, czy nad mokradłami polują stalową zamiast ołowiana śruciną, czy nie dochodzi do płoszenia gatunków chronionych a nawet czy nie śmiecą cennych terenów swoimi łuskami.

Myśliwi będą mieli problem

Egzaminy ze znajomości ptaków, kontrole polowań czy płoszenia uderzyłyby zdaniem przyrodników w czuły punkt polowań, ponieważ obnażyłyby stopień nieprzygotowania polujących jak i zakres innych nieprawidłowości. Z obserwacji przyrodników - w Polsce myśliwi nadal mogą bez limitu strzelać do ptaków nawet w powołanych dla ich ochrony ptasich ostojach Natura 2000, mogą polować na granicy parków narodowych, czyli newralgicznych miejscach dla przetrwania zwierząt. Gdy polują na mokradłach, często bez psa nie są w stanie podnieść zastrzelonego ptaka, bo teren jest za trudny, ptaki wpadają w gęste szuwary na błotnistym terenie. Jak już opisywaliśmy w „Rz”, myśliwi nie są na ogół w stanie odróżnić ptaka, na którego można polować, od gatunku chronionego, gdy obserwują go przez ułamek sekundy przed oddaniem strzału. W efekcie zabijają także gatunki chronione.

Nie pomaga w ochronie to, że takie obszary często są objęte nawet kilkoma różnymi ochronami, zdaniem ekologa z tego powodu, że w polskim prawie polowania – są elementem ochrony przyrody.

- Około dwustu wyjść w teren poświęciłem na to, by ukazać, czym w istocie są polowania na ptaki. Ile towarzyszy im sprzeczności z prawem i interesem społecznym – mówi Chara. Oprócz obrazu ma też nagrania dźwiękowe, gdy jest za ciemno, by kamera rejestrowała obraz, więc tylko po odgłosach słychać, że ptaki śpią. A śpią tylko w zupełnych ciemnościach. Huk wystrzału w tych okolicznościach jest szokiem, budzi panikę wśród ptaków, które latają na oślep. To też na nagraniach słychać.

Na dodatek, w Polsce myśliwi mogą… strzelać na terenach prywatnych. Żeby usunąć swoją działkę z obwodu łowieckiego, trzeba się natrudzić i tłumaczyć z tej decyzji. Bez tego myśliwi spokojnie mogą wchodzić na pola, łąki prywatnych osób i ich wypraszać podczas polowań – wskazują ekolodzy.