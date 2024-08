– Jeśli serio potraktujemy kwestie bezpieczeństwa, obrony, inwestycji w przemysł obronny, to będzie to zmieniało pozycję i możliwości Europy w konfrontacji z największymi wyzwaniami i zagrożeniami – mówił w lutym premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Berlinie. Jednak do tej pory jego rząd w tej kwestii inwestycji nie zrobił wiele. Ale koncepcji jest kilka.

PGZ ma inwestować w amunicję

W uproszczeniu można napisać, że inwestycje w zwiększanie mocy zbrojeniowych mogą być przeprowadzone na dwa sposoby. Pierwszym są udzielane przez państwo wieloletnie i duże kontrakty. Spółka, wiedząc, że będzie dostarczać dany sprzęt przez kolejnych np. siedem lat, może sobie pozwolić na inwestycje. Z takim zamysłem pod koniec grudnia resort obrony podpisał z Polską Grupą Zbrojeniową kontrakt na dostawę amunicji artyleryjskiej 155 mm. Jego wartość to ponad 10 mld zł, a do 2029 r. konsorcjum spółek PGZ ma dostarczyć ok. 285 tys. sztuk tego rodzaju pocisków. – Nam się po prostu opłaca stworzenie własnych mocy produkcyjnych, bo w ten sposób wypracujemy większy zysk – mówi nasz rozmówca z PGZ. Problem w tym, że na razie żadnych konkretów, jeśli chodzi o zwiększanie zdolności Grupy do produkcji amunicji, nie ma. Obecne zdolności to mniej niż 30 tys. sztuk rocznie, ale to i tak opiera się w dużej mierze na importowanych komponentach.

Czytaj więcej Biznes Polska zbrojeniówka rośnie jak na drożdżach. Zaniżona pozycja PGZ w rankingu Wzrost przychodów największych firm zbrojeniowych przekroczył w 2023 r. 13 proc. Ale dwaj najwięksi gracze na rynku zbrojeniowym w Polsce urośli jeszcze bardziej. To głównie efekt wojny w Ukrainie, która spowodowała wzrost wydatków na zbrojenia.

Spółki Skarbu Państwa sfinansują rakiety?

Drugim sposobem jest zaangażowanie kapitałowe z zewnątrz, które pozwoliłoby na realizację inwestycji. Najbardziej oczywistym sposobem byłoby znalezienie drogi na dofinansowanie zbrojeniówki poprzez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jest formalnym właścicielem PGZ. O to, czy takie środki w MAP są zarezerwowane, spytaliśmy we wtorek, ale do zamknięcia tego wydania „Rz” nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jednak w obecnej ekipie rządzącej są też inne pomysły. Pierwszy to zaangażowanie w te inwestycje innych spółek Skarbu Państwa. Warto przypomnieć, że już rok temu KGHM informował, że „spółki z Grupy Kapitałowej KGHM podpisały umowę dotyczącą strategicznej współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej PGZ. Umowa określa możliwe obszary wspólnych działań m.in. przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i handlowych. Jako priorytetowy wskazano obszar amunicyjno-rakietowy”. – KGHM to jeden z filarów bezpieczeństwa surowcowego kraju. Produkujemy miedź i metale, które mają kluczowe znaczenie w energetyce czy elektronice, znajdując też zastosowanie w branży zbrojeniowej. Współpraca z PGZ – liderem polskiego sektora zbrojeniowego, otwiera nowe możliwości dla synergii naszych działań i umożliwi ściślejszą współpracę także między spółkami należącymi do naszych grup kapitałowych – mówił ówczesny prezes KGHM Tomasz Zdzikot, który wcześniej podczas rządów PiS był m.in. wiceministrem obrony.