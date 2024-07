Duralex, producent szkła żaroodpornego uratowany

Długa procedura

Od czasu wprowadzenia w Duralexie zarządu komisarycznego w końcu kwietnia dla pracowników zaczął się znów okres niepewności, czy dojdzie do likwidacji firmy i utraty pracy, czy też znajdzie się chętny do jego przejęcia — zaledwie trzy lata po poprzedniej takiej sytuacji. Przyjęty przez sąd projekt miał poparcie władz regionu i miasta, związków zawodowych.

Sąd odrzucił dwie inne propozycje. Firma Tourres et Cie SARL należąca do małżeństwa Stéphanie i Adriena Tourres, posiadaczy 2 hut szkła produkujących luksusowe flakony do kosmetyków, chciała przejąć Duralex, ale z zatrudnieniem tylko 179 osób. Druga oferta, rodzinnej grupy przemysłowej Carlesimo Investissements/GCB Investissements, właścicieli 2 hut, przewidywała zatrudnienie tylko 100 pracowników Duralexu.

Sektor wyrobów ze szkła z problemami

Duralex należał do Francuskiej Kompanii Szkła (CFV), właściciela firmy Pyrex przejętej w 2021 r. Inwazja na Ukrainę wywindowała ceny energii, w 2023 r., producent otrzymał od państwa pożyczkę 15 mln euro, co go uratowało na krótko. W całym roku obroty zmalały do 24,6 mln euro z ponad 31 mln w 2022 r.

- Duralex miał trudności do wielu lat — przyznała w kwietniu w wywiadzie prasowym prezes Géraldine Fiacre. Od 2023 r. francuski sektor wyrobów ze szkła traci, zmalała zwłaszcza o 19 proc. sprzedaż zastawy stołowej, która zdrożała z powodu wzrostu cen energii potrzebnej do jej produkcji. Kolejni producenci wygaszają piece.