Mariusz Filipek: Pierwszy pakiet deregulacji to początek porządków w prawie

Trzy najważniejsze zmiany pana zdaniem to?

Wszystkie są dobre. Ważne jest na przykład zmniejszenie czasu kontroli w mikroprzedsiębiorstwach z 12 do 6 dni w roku. To zmiana, która wynika ze słowa danego w wyborach. Dla mnie jeszcze ważniejszym rozwiązaniem jest to, że mikroprzedsiębiorca nie będzie zaskakiwany tym, czego kontrolujący od niego chcą. Dostanie listę informacyjną przed kontrolą, czego dana instytucja kontrolująca chce od niego. Kolejne ważne rozwiązanie dotyczy Krajowej Izby Odwoławczej przy sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Z odpowiednim vacatio legis wprowadziliśmy rozwiązanie, że odwołania rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą będą mogły odbywać się online. Dzisiaj mamy jeden ośrodek, który rozpatruje odwołania z całej Polski, to jest Warszawa. I to się nie zmieni. Rozprawy toczą się zwykle jednego dnia. Wykonawcy czy inwestorzy zamawiający przyjeżdżają na nie do Warszawy. Jeśli rozprawa będzie online – nie będą musieli podróżować w tej sprawie. I jednocześnie odwołania będą rozpatrywane w 15 dni od daty wpłynięcia. Ten czas odwołania jako zasada został wpisany do nowelizowanej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej Budżet i podatki Rząd Donalda Tuska naprawia regułę fiskalną zepsutą przez PiS Resort finansów zabiera się za przywracanie przejrzystości w finansach publicznych. Niesławne fundusze pozabudżetowe mają być objęte tzw. regułą wydatkową. To może być jednak za mało, by ograniczyć deficyt.

Wzorem niedoścignionym prostej, krótkiej ustawy o działalności gospodarczej była ustawa Wilczka. Czy zamiast pakietów deregulacyjnych, poprawiania setek ustaw nie możemy zapisać prostych, przejrzystych zasad prowadzenia biznesu na kilku stronach maszynopisu? Czy jest to niemożliwe, choćby ze względu na naszą obecność w UE?

Jestem zwolennikiem prostego prawa i prostych rozwiązań, usuwania niepotrzebnych przepisów. Ale to wymaga wielu konsultacji i wiele pracy.

Jesteśmy w stanie oddzielić te przepisy, które stworzyliśmy sami, bardziej drobiazgowe i z bardziej ostrymi wymogami, od tych, które obowiązują w UE jako podstawa?