Start Sojuza zatrzymany w ostatnich sekundach. Pierwsza taka sytuacja w Rosji

Wystrzelenie rakiety nośnej ze statkiem kosmicznym Sojuz MS-25 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) zostało odwołane ze względu na spadek napięcia chemicznego źródła energii, powiedział reporterom szef Roskosmosu Jurij Borisow, informuje agencja RIA Nowosti.

Przerwany start Sojuza - sytuacja awaryjna

„W końcowej fazie przygotowań przed startem nastąpiła sytuacja awaryjna i cała procedura startowa została przerwana. Przyczyną był spadek napięcia w chemicznym źródle prądu ” – powiedział Borysow.

Wystrzelenie Sojuza na ISS było transmitowane w rosyjskich mediach. W trakcie transmisji ogłoszono, że start został automatycznie przerwany. Na pokładzie statku byli Rosjanin Oleg Nowicki, Białorusinka Marina Wasilewska i Amerykanka Tracy Dyson. Start przełożono na ranek 23 marca.

Taka sytuacja kiedy w ostatniej minucie odliczania, start rakiety zostaje przerwany, zdarzyła się w Rosji po raz pierwszy, przyznał w rozmowie z gazetą RBK dziennikarz naukowy Michaił Kotow.

„Jeśli weźmiemy pod uwagę odwołania lotów w USA, to ostatnie, jakie pamiętam z załogowym statkiem, miało miejsce 27 lutego 2023 r. To był Crew Dragon 6, misja Crew 6 (...). Anulowanie nastąpiło na dwie minuty przed startem. Również, jak podała NASA, nastąpiło to z powodu problemów z systemami naziemnymi. Tam ma to miejsce dość regularnie. Pamiętam sześć, jeśli nie siedem razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. U nas jest to dość rzadkie” – zauważył Kotow.