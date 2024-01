„Oddaj pieniądze pracownikom” - Zandberg i Gosek-Popiołek uderzają w Palikota

Palikotem ma się zająć prokurator i inspekcja pracy

Posłowie Razem zapowiedzieli wniosek do inspekcji pracy o to, by skontrolowała formy zatrudnienia w firmie Palikota i ich zgodność z prawem. Szczególnie ma to dotyczyć osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i w ramach B2B. W przypadku, gdyby inspekcja pracy przekwalifikowała te umowy na umowy o pracę, to pracownicy mieliby łatwiejszą drogę dochodzenia swoich roszczeń.

- To kolejna taka historia, kiedy pracownicy na własnej skórze przekonują się, że warto mieć umowę o pracę, a nie jakieś dziwne wynalazki. Kiedy pracownik wykonuje obowiązki w określonym miejscu i czasie, pod nadzorem, to należy się umowa o pracę, a wraz z nią lepsza ochrona pensji — stwierdził Adrian Zandberg.

Oprócz wniosku do inspekcji pracy posłowie Razem zapowiadają, że zwrócą się w sprawie Palikota do prokuratora generalnego.

- Zwrócimy się do Adama Bodnara, żeby objął nadzorem postępowania przygotowawcze, które toczą się w sprawie spółek z tej grupy — zapowiedziała posłanka Gosek-Popiołek.

Janusz, oddaj pieniądze pracownikom!

Posłowie zwracają uwagę, że problemy i możliwość oszustwa zgłaszają nie tylko pracownicy, ale także drobni inwestorzy, którzy zainwestowali w przedsięwzięcie Janusza Palikota.