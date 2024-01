Filantropia w amerykańskim stylu. Rafał Brzoska stworzył kuźnię kadr

– Zależy nam na osobach z poczuciem misji. Pragniemy, aby działania naszych stypendystów wywierały pozytywny wpływ na świat, ludzi i środowisko naturalne. Szukamy w nich postaw i działań, które teraz i w przyszłości będą miały efekty w polepszaniu dobrostanu życia na Ziemi. Mocno wierzymy, że to, co dostaną, oddadzą kiedyś innym – podkreśla Katarzyna Alińska. Dodaje, że w ocenie kandydatów liczy się też ich sytuacja materialna (program wspiera młodych ludzi, którzy bez stypendium nie byliby w stanie zrealizować swoich planów), ale organizatorzy nie określają sztywnych widełek dochodowych. Tym bardziej, że nawet osób ze średnią krajową pensją nie stać na opłacenie dziecku wyjazdu na studia na Harvardzie czy Oxfordzie. A to właśnie naukę na czołowych uczelniach za granicą najczęściej finansuje RFB (61 proc. stypendystów).

Otworzyć się na innych

– Czuję dumę, że ta 50. młodych ludzi, którą wspieramy w naszym programie fundacyjnym, są to osoby absolutnie wybitne: bardzo mądre i dobre, które będą kuźnią kadr dla Polski, Europy a może i świata – mówił „Rzeczpospolitej” Rafał Brzoska. Spełnianie ambitnych marzeń rozwojowych młodych ludzi, w tym ich edukacja na światowym poziomie, kosztuje.

Jak ocenia Rafał Brzoska, wydatki na 50-osobową już grupę stypendystów jego fundacji wynoszą ok. 10 mln złotych rocznie, a wraz z rozwojem programu ta kwota będzie wzrastać. Szef InPostu liczy na większe zaangażowanie polskich przedsiębiorców. I nie chodzi tu tylko o wsparcie programu stypendialnego RFB, ale o coś więcej; o zmianę podejścia do życia.

– Zachęcam polski biznes przede wszystkim do tego, by zaczął oddawać: dawać coś od siebie innym, bo to sprawia niesamowitą satysfakcję i dumę. Taką, jaką odczuwam z projektu, który sami stworzyliśmy – podkreśla Brzoska, który sam się przekonał, a teraz chce przekonać innych przedsiębiorców, do filantropii w amerykańskim stylu, czyli dzielenia się swoim majątkiem z innymi. – Amerykańska filantropia opiera się na zasadzie give back, na otwarciu się na innych, co buduje prestiż, pozytywną energię i jednoczy wokół nas grupy ludzi – wyjaśnia szef InPostu.

Dobro wraca

Ta otwartość na innych wiąże się też z dostrzeżeniem limitów wydawania pieniędzy. – Patrząc na to, jak dzisiaj wygląda świadomy konsumpcjonizm, dochodzę do wniosku, że przecież nie zabiorę tego wszystkiego do grobu. No bo ile można konsumować? – pyta retorycznie Brzoska, który wraz z żoną praktykuje intermittent fasting (post przerywany), jedząc tylko raz dziennie. Według niego, amerykańskie podejście do filantropii przynosi nie tylko satysfakcję: zauważył, że im bardziej dzieli się z innymi, tym więcej do niego wraca.

– Im więcej oddaję, tym więcej dostaję. Także materialnie, bo w moim biznesie dzieje się lepiej. To samonapędzający się mechanizm – twierdzi szef InPostu. – Jeśli jesteśmy izolacjonistycznie nastawieni do życia, patrzymy tylko na czubek własnego nosa, jesteśmy samotni i tracimy bardzo wiele możliwości, które by zaistniały, gdybyśmy byli otwarci na świat – dodaje.