Wiemy jaka kaucja za puszkę lub butelkę. Producenci napojów mówią – za mało!

W środę minister klimatu i środowiska opublikował na portalu Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt rozporządzenia, które reguluje wysokość przyszłej kaucji. Przypomnijmy: kaucja obejmie butelki na napoje jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do trzech litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki zwrotne do 1,5 l.

Reklama

50 groszy - taką właśnie wysokość kaucji wyznaczyło ministerstwo jako dodatkową opłatę za butelkę w systemie kaucyjnym, który ruszy od stycznia 2025 r.

Czytaj więcej Debaty System kaucyjny w Polsce na wyboistej drodze Ustawa o systemie kaucyjnym weszła w życie. Jednak zdaniem branż, które system obejmie – producentów napojów, opakowań, spółek z sektora handlowego oraz przetwórców surowców – jej wdrożenie będzie trudne.

Przedstawiciele branży napojów oraz recyklingu twierdzą, że ta kwota jest za niska. W dyskusji na portalu X (d. Twitter) zwracają uwagę, że już dziś kaucja za zwrotną butelkę szklaną po piwie wynosi 1 zł, a do stycznia 2025 roku pieniądze raczej stracą jeszcze na sile nabywczej, a nie zyskają.

– Skoro już dziś przy butelce zwrotnej potrzebna jest kaucja w wysokości 1 zł to jak za 1,5 roku ma wystarczyć 50 gr? – pyta Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy północno-wschodniej w ramach Grupy TOMRA.