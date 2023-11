Syn szefa Comarchu rezygnuje z funkcji wiceprezesa

Komunikat jest zaskoczeniem, ponieważ syn założyciela spółki, Janusza Filipiaka zasiadał w zarządzie w ramach realizowanego procesu sukcesji. Po tym jak Janusz Filipiak kilka tygodni temu trafił w ciężkim stanie do szpitala, rada nadzorcza oddelegowała Annę Pruską (córka Filipiaka) do czasowego wykonywania czynności prezesa. Delegowanie to początkowo dotyczyło okresu jednego miesiąca, czyli do 2 listopada 2023 r., a następnie przedłużono ten okres do 2 stycznia 2024 r.

Anna Pruska z wykształcenia jest ekonomistą. W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, w Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do szwajcarskiej Genewy. W 2019 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2004 roku rozpoczęła pracę w firmie Comarch. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem biznesu w Europie Zachodniej.

