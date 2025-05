Ile kredytów udziela Citi Handlowy

W swoim raporcie Citi Handlowy informuje, że portfel kredytowy na koniec marca 2025 roku wynosił 24,8 mld zł, co oznacza istotny wzrost – o 16,2 proc. w stosunku do końca 2024 r. Bank wyjaśnia, że to efekt większego popytu na kredyt w segmencie biznesowym. Wartość nowo udzielonych kredytów w tym segmencie (razem z przedłużeniem istniejącego finansowania) wzrosła trzykrotnie w porównaniu do I kwartału 2024 roku oraz dwukrotnie w porównaniu do IV kwartału 2024 roku.

Za to wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym nieznacznie spadł wobec stanu na koniec grudnia 2024 roku - do 6 mld zł. Citi Handlowy raportuje pewien wzrost wartości pożyczek gotówkowych. Wartość produktów hipotecznych sprzedanych w I kwartale 2025 roku wyniosła 106 mln zł i była niższa o 30 proc. w porównaniu do I kwartału 2024 r.

Citi podał też, że pod koniec marca był pozwany w łącznie 225 sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z sankcji kredytu darmowego związanej z kredytami konsumenckimi.