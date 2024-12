We wtorek, 10 grudnia, klienci PKO Banku Polskiego znów zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do aplikacji mobilnej IKO. Do serwisu Downdetector zgłoszenia napływały od godziny 11. Przed południem bank potwierdził awarię w mediach społecznościowych.

Reklama

„Występują utrudnienia w logowaniu do aplikacji IKO. Serwis transakcyjny iPKO i karty płatnicze działają bez problemów. Pracujemy nad jak najszybszym dostępnością aplikacji. Przepraszamy” – napisał PKO Bank Polski na portalu X.

To już drugi dzień z rzędu utrudnień w dostępie do popularnej wśród klientów PKO Banku Polskiego aplikacji IKO. W poniedziałek, 9 grudnia, w godzinach popołudniowych również doszło do awarii systemu. Późnym wieczorem, po godzinie 23, bank ogłosił, że aplikacja znów działa poprawnie. Jak się okazało – do rana.

Tekst będzie aktualizowany