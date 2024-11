Banki informują klientów o zmianach

Informacje o nadchodzących zmianach w logowaniu do PUE ZUS pojawiły się także m.in. na stronie PKO Banku Polskiego i Inteligo. Użytkownicy bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego od 7 listopada będą mogli logować się do PUE ZUS tylko za pomocą tzw. e-Tożsamości. Jak wyjaśnia bank w komunikacie opublikowanym 30 października, po wdrożeniu zmian, podczas logowania do PUE ZUS należy wybrać opcję login.gov.pl. Kolejny krok to wybranie zakładki Bankowość elektroniczna, a następnie PKO Bank Polski. W przypadku klientów Inteligo nowa ścieżka logowania do PUE ZUS będzie przebiegać następująco: Zaloguj do PUE/eZUS, wybierz login.gov.pl, wybierz Bankowość elektroniczna, a następnie Inteligo.

Jak można zalogować się do PUE ZUS?

Po wdrożeniu zmian użytkownicy korzystający z systemu PUE ZUS mogą wybrać ścieżkę logowania przez login.gov.pl lub kwalifikowany podpis elektroniczny (certyfikat). Login.gov.pl umożliwia z kolei logowanie przez profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-Dowód lub USE eID (National eID).

Do czego przydaje się e-Tożsamość?

Przy użyciu e-Tożsamości, czyli cyfrowego odpowiednika dokumentu tożsamości, można podpisywać dokumenty online i załatwiać niektóre sprawy urzędowe. E-Tożsamość umożliwia m.in.: wykonanie przez Internet zameldowania na pobyt stały lub czasowy, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta i składanie deklaracji podatkowych. Pozwala również zawierać umowy wymagające potwierdzenia tożsamości.

Jakie wnioski można składać przez PUE ZUS?

Dzięki systemowi PUE osoby ubezpieczone w ZUS mają stały dostęp do informacji o stanie konta, w tym także do danych dotyczących otrzymanych zwolnień lekarskich. Mogą również składać zapytania bezpośrednio do urzędu i odbierać odpowiedź przez skrzynkę elektroniczną. Płatnicy składek mogą składać elektroniczne wnioski m.in. o rozliczenie konta, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek, potwierdzenie ubezpieczeń pracowników czy udzielenie pełnomocnictwa. PUE ZUS umożliwia także zarezerwowanie wizyty w najbliższym urzędzie.