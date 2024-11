Do Polski przyjedzie prezes EBOR. Szansa na wsparcie dla małych i średnich firm

Wizyta Odile Renaud-Basso zaplanowana jest na 7 i 8 listopada. Odbędą się spotkania z przedstawicielami polskich władz oraz klientami EBOR w naszym kraju. Jednym z głównych tematów, obok „zielonej” transformacji, którą bank wspiera, jest również udział polskich firm, w tym małych i średnich, w odbudowie Ukrainy. Oprócz tego, jednym z wiodących tematów ma być wsparcie dla innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora bankowego.

Odile Renaud-Basso podczas wizyty będzie towarzyszył wiceprezes EBOR ds. banków, Matteo Patrone.

Polska, mimo że już od ładnych paru lat nie jest krajem rozwijającym się, nadal korzysta ze wsparcia finansowego EBOR. Tylko w 2023 roku bank ten zainwestował w naszym kraju rekordowe 1,3 mld euro.

Podczas ostatniej wizyty w Polsce, w maju 2023 r., prezes EBOR Odile Renaud-Basso nie ukrywała, że Polska pozostaje nadal jednym z głównych kierunków inwestycji dla jej banku. — Jesteśmy gotowi, aby je nadal zwiększać — obiecała wtedy.

Zainwestowane miliardy EBOR

— Moja następna wizyta stworzy kolejne okazje do wsparcia dla polskiego sektora prywatnego, w sytuacji wojny toczącej się tuż za polską granicą. Będzie to także możliwość do oceny przez nasz bank i stronę rządową postępów w naszej współpracy i priorytetów na przyszłość — mówiła prezes EBOR przed wyjazdem do Polski.