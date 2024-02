Wysoka i stabilna marża odsetkowa

Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale wyniósł 3,13 mld zł i był nieco wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że będzie to 3,05 mld zł. Wynik odsetkowy spadł o 2,4 proc. kwartał do kwartału i wzrósł o 3,6 proc. rok do roku. Za to marża odsetkowa w IV kw. 2023 r. nieco wzrosła do 4,22 proc. w 4,21 proc. kwartał wcześniej.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 733 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku. Wynik prowizyjny wzrósł 13 proc. w ujęciu rocznym i 4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka kredytowego w 2023 roku spadł do 0,31 proc. z 1,12 proc. w 2022 roku. Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 1,2 mld zł i były zgodne z oczekiwaniami.

Dobra sprzedaż hipotek

Władze banku podkreślają, że dochodowość banku rosła we wszystkich segmentach działalności, sprzedaż kredytów hipotecznych zwiększyła się wykładniczo, najwyższa w historii była liczba nowo założonych rachunków bieżących.