NBP potwierdza rekordowe zyski sektora bankowego. Gigantyczne wzrosty

Łącznie wynik odsetkowy był rekordowo wysoki i wyniósł 97,5 mld zł, o 29 proc. więcej niż w 2022 r.

Zarobek banków na prowizjach i opłatach, tzw. wynik prowizyjny, to 18,6 mld zł w 2023 r., czyli o ok. 1 proc. więcej rok do roku.

Silna presja płacowa dopadła banki

Łącznie koszty administracyjne banków zwiększyły się w ciągu minionego roku tylko o 1 proc., do 45,6 mld zł. Przy czym tzw. koszty pracownicze wzrosły aż o 22 proc. (do 24,8 mld zł), co pokazuje że także w sektorze bankowym silna jest presja inflacyjna. Za to tzw. pozostałe koszty administracyjne spadły rok do roku o 16 proc. (do 20,8 mld zł), ze względu na brak w 2023 r. wysokich składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców czy system ochrony banków komercyjnych, które obciążyły budżety banków w 2022 r.

Zysk sektora przed opodatkowaniem wyniósł na koniec 2023 r. 41,5 mld zł, a łączne obciążenie podatkiem dochodowym – niemal 14 mld zł.