Strata netto grupy mBanku w IV kw. 2023 roku wyniosła 20,3 mln zł – wynika ze wstępnych, niezaudytowanych danych podanych w czwartek. To lepszy wynik od oczekiwań rynku — analitycy z ankiecie PAP spodziewali się średnio 29,8 mln zł na minusie.

Reklama

Także w poprzednich dwóch kwartałach mBank pokazał stratę, w efekcie czego w całym 2023 r. zysk netto wyniósł jedynie 24 mln zł. To bardzo słaby wynik w warunkach wysokich stóp procentowych, które wiele banków wykorzystuje do realizacji rekordowo wysokich zysków.

Czytaj więcej Bankowość prywatna mBank podnosi opłaty i prowizje. Znaczną podwyżkę tłumaczy inflacją Konto nawet za 20 zł miesięcznie, minimalna wypłata z bankomatu bez prowizji 300 zł - i bez możliwości bezpłatnego skorzystania z urządzeń Euronetu i Santandera. Wypłata Blikiem też płatna. Takie podwyżki szykuje mBank.

Franki ciągną w dół

Przyczyną jest duże obciążenie banku kredytami frankowymi. Tylko w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne takich kredytów pochłonęły 1,48 mld zł (rok wcześniej było to 430 mln zł). Łączna zbilansowana wartość rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych na koniec 2023 r. wyniosła prawie 8,3 mld zł, poziom pokrycia rezerwami aktywnego portfela kredytów w CHF wzrósł do 99,5 proc. na koniec 2023 r. z ok. 86 proc. kwartał wcześniej i 54,3 proc. na koniec 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku bank odnotował pozwy indywidualne dotyczące 21 411 kredytów indeksowanych do CHF (z czego 17 852 dotyczyło kredytów aktywnych, a 3 559 kredytów spłaconych), na dzień 31 grudnia 2022 roku było to 18 382 pozwów (w tym 15 722 dotyczyło kredytów aktywnych, a 2 660 kredytów spłaconych).