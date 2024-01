Pracownicy EBC krytykują Christine Lagarde. "Autokratyczna przywódczyni"

Ostatecznie jednak reakcją na tak surowe oceny był mail wysłany do pracowników podpisany przez wszystkich sześciu członków zarządu. Do tego maila Politico także dotarło. „Proszę mieć pewność, że zarząd z dużą uwagą podchodzi do kwestii budzących obawy naszych kolegów. Będziemy nadal prowadzić dialog z pracownikami i waszymi przedstawicielami oraz pracować nad poprawą, tam gdzie jest to możliwe” - czytamy w wiadomości do pracowników.