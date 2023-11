Jaka jest kondycja państwowych banków po rządach PiS?

– Bank działa jak dobrze naoliwiona maszyna, jest gotowy na wyzwania przyszłości – podkreślał Dariusz Szwed, prezes PKO BP, podczas czwartkowej konferencji. – To naprawdę świetny bank – dodał.

Prezes mówił to w odniesienie do konkretnych wyzwań, ale można też traktować to jako przesłanie do nowego rządu demokratycznej opozycji, że PKO BP jako spółka z udziałem Skarbu Państwa jest w znakomitej kondycji.

Czy tak jest rzeczywiście? – Jeśli chodzi o podstawowe wyniki, jakie PKO BP uzyskiwał przez osiem ostatnich lat, to nie odbiegają one zasadniczo od rezultatów sektora – ocenia jeden z analityków. Bank utrzymał pozycję lidera na polskim rynku, jeśli chodzi o liczbę klientów, udział w kredytach czy depozytach klientów. Niemal co roku raportował wysokie zyski, w tym roku może zaś pobić absolutny rekord, bo po trzech kwartałach zarobek netto sięgał już 4,8 mld zł.