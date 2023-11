ING Bank Śląski z rekordowo wysokim zyskiem

Wyniki zgodne z oczekiwaniami

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w III kw. 1,98 mld zł (co oznacza wzrost o 8 proc. kwartał do kwartału i o 22 proc. rok do roku). Aż 80 proc. z tej kwoty to kredyty ze stałą stopą oprocentowania, zaś 20 proc. to kredyty hipoteczne oparte o nowy wskaźnik WIRON (bank nie oferuje już hipotek z WIBOR).

Depozyty klientów wzrosły na koniec III kwartału o 10-proc. – do niemal 200 mld zł, przy czym w przypadku klientów korporacyjnych wzrost wyniósł 6 proc., a w grupie klientów indywidualnych - 13 proc.

Prezes Bartkiewicza podkreślał też bardzo dobre wyniki finansowe. W samym III kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł ok. 2,1 mld zł i okazał się zgodny z szacunkami analityków. Wynik odsetkowy wzrósł o 2 proc. w ujęciu kwartalnym. W III kwartale 2022 roku wynik odsetkowy banku był obciążony kosztami wakacji kredytowych. Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 3,71 proc. z 3,69 proc. w II kwartale 2023 roku.

Bez rezerw frankowych

Wynik z prowizji wyniósł 552 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku. Wzrósł o 4 proc. rok do roku i 3 proc. kwartał do kwartału. Odpisy wyniosły w III kwartale 151 mln zł i były o 17 proc. niższe od oczekiwań analityków na poziomie 181,4 mln zł. Odpisy spadły o 27 proc. rok do roku i 23 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty działania banku wyniosły 860 mln zł i były zgodne z konsensusem rynkowym. Koszty te wzrosły o 5 proc. rok do roku i o 1 proc. kwartał do kwartału.

Na koniec III kwartału 2023 roku bank miał 2,9 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do franka. Liczba spraw spornych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych w III kwartale wzrosła o 91 do 1305. Bank zawarł z klientami 683 ugody wobec 640 na koniec II kwartału. W III kwartale bank nie związał rezerw na kredyty frankowe, ponieważ poziom pokrycia portfela frankowego rezerwami to około 100 proc.