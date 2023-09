Węgrzy podnoszą podatek bankowy. Bo budżet się nie spina

Jak podkreślił prezes Banku Węgier, inflacja zaczęła spadać po wprowadzeniu restrykcyjnej polityki pieniężnej i wszystko wskazywało na to, że w grudniu osiągnie zakładany poziom 7 proc. Za tym spadkiem szło także duże prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych.

Oczekuje się, że w najbliższy wtorek, 27 września rada polityki pieniężnej zdecyduje się na obcięcie stóp o pełen punkt procentowy, czyli do 13 proc. Jak jednak zapewnia Gyorgy Matolcsy, to czy i kiedy dojdzie do kolejnych cięć „będzie zależało od wskaźników rynkowych, będzie ostrożne i stopniowe”.

Podatek bankowy został wprowadzony na Węgrzech w czerwcu 2022 r. Wtedy premier Viktor Orban zapewniał, ze jest to jedyna droga do konsolidacji budżetu. Nie ukrywał wtedy, że skoro banki i niektóre firmy cieszą się wysokimi zyskami, to powinny się nimi podzielić. – Te pozostałe firmy, to ubezpieczyciele, sieci handlowe, energetyka, telekomy oraz linie lotnicze – wyliczał wtedy Viktor Orban.

Wtedy zakładano również, że banki zapłacą ten podatek tylko w 2022 i 2023 roku. I że będzie on się zmniejszał. Nie będzie.