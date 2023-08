ING dołączył do grona banków z ponad miliardowym zyskiem kwartalnym

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 3,69 proc. z 3,39 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 534,3 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku. Wynik ten wzrósł 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

W IV kw. 2022 r. wynik netto banku wyniósł 896 mln zł, a w całym roku 1,94 mld zł. W 2021 r. było to 2,3 mld zł.

Trudna sytuacja gospodarcza

Odpisy wyniosły w II kwartale 197 mln zł i były aż o 59 proc. wyższe od oczekiwań analityków. Odpisy wzrosły 8 proc. rdr i 123 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wzrosła do 0,5 proc. z 0,22 proc. w I kwartale. W segmencie korporacyjnym marża ta wzrosła do 0,58 proc. z 029 proc., natomiast w detalicznym do 0,38 proc. z 0,12 proc.

Prezes Bartkiewicz ocenił, że trudne warunki prowadzenia biznesu w warunkach wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego właśnie się materializują. Jego zdaniem jednak, przeszliśmy już przez punkt szczytowy inflacji, a niska dynamika wzrostu PKB przyspieszy pod koniec roku.