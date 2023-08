Kredyt 2 procent niemal trzykrotnie podbił popyt na hipoteki

Jego zdaniem, można tu wymienić trzy główne powodu tego rekordu. Po pierwsze, sama liczba wniosków o kredyt była w lipcu trzy razy większa niż rok wcześniej, co jest niewątpliwie w dużej mierze efektem programu „bezpieczny kredyt 2 proc.”, uruchomionego od 3 lipca.

Dużo chętnych na kredyt 2%

- Szacuję, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w minionym miesiącu, to potencjalnie osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w rządowym programie Pierwsze Mieszkania, a więc uprawnieni do skorzystania z „kredytu 2 proc.” – podaje Rogowski. Mowa o szacunkach, bo w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie zostało złożone w związku z tym programem.

Po części też, według eksperta BIK, wzrost popytu na hipoteki to również efekt wyższej zdolności kredytowej Polaków – zarówno tych, którzy łapią się na „tani kredyt”, jak i tych, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być jego beneficjentami. Od czerwca wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, WIBOR spada w oczekiwaniu na spadki stóp procentowych, a zdolność kredytową poprawia również obniżenie przez KNF poziomu bufora na stopę procentową.

Ceny mieszkań też rosną

- Wpływ na wysoką wartość popytu na kredyty hipoteczne także wzrost średniej wartości wnioskowanej kwoty – aż 1/5 w porównaniu do lipca 2022 r. – zaznacza Rogowski. - Pozwoliła na to wyższa zdolność kredytowa, ale wzrosły również ceny na rynku nieruchomości, dostosowując się do poziomu limitów cenowych w „bezpiecznym kredycie 2 proc.”, wynoszących dla singla 700 tys. zł, a dla pary - 800 tys. zł – ocenia ekspert.